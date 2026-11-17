Die Gemeinde Strallegg im Bezirk Weiz trauert um ihren ehemaligen Bürgermeister und Ehrenbürger Karl Feiner. Er ist am Samstag, dem 14. November, im 86. Lebensjahr verstorben. Die Gemeinde würdigt sein jahrzehntelanges Engagement.

Traurige Nachrichten aus Strallegg: Wie die Gemeinde bekannt gibt, ist Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Feiner am Samstag, 14. November 2026, verstorben.

Traurige Nachrichten aus Strallegg: Wie die Gemeinde bekannt gibt, ist Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Feiner am Samstag, 14. November 2026, verstorben.

Traurige Nachrichten aus Strallegg: Wie die Gemeinde bekannt gibt, ist Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Feiner am Samstag, 14. November 2026, verstorben. Er stand zwölf Jahre lang an der Spitze der Gemeinde und engagierte sich auch darüber hinaus ehrenamtlich für die Bevölkerung.

Zwölf Jahre Bürgermeister von Strallegg

Von 1989 bis 2001 war Feiner Bürgermeister der oststeirischen Gemeinde. Auch durch seinen jahrzehntelangen freiwilligen Einsatz habe er viel für Strallegg und seine Bewohner geleistet, heißt es im Nachruf der Gemeinde. Besonders seine bescheidene und verlässliche Art wird hervorgehoben. Für die Anliegen der Menschen habe er stets ein offenes Ohr gehabt.

Gemeinde nimmt Abschied

In ihrem Facebook-Beitrag erinnert die Gemeinde mit großer Wertschätzung an den Verstorbenen. „Was bleibt, ist Dankbarkeit für sein Lebenswerk, für seine vielen Verdienste und für die Spuren, die er in unserer Gemeinde hinterlassen hat“, schreibt die Gemeinde Strallegg. Mit Karl Feiner verliert Strallegg einen langjährigen Bürgermeister und Ehrenbürger, der das Gemeindeleben über viele Jahre mitgestaltet hat.