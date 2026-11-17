Krimifans dürfen sich freuen: Ende November und Anfang Dezember zeigt der ORF gleich zwei neue Steirerkrimis. In „Steirerbiest“ und „Steirerhass“ bekommt Ermittler Sascha Bergmann eine neue Kollegin.

Spannung aus der Steiermark gibt es bald wieder im Fernsehen. Am Dienstag, dem 24. November, feiert der ORF-Landkrimi „Steirerbiest“ seine Premiere. Eine Woche später, am 1. Dezember, folgt „Steirerhass“. Beide Filme laufen jeweils um 20.15 Uhr auf ORF 1 und sind bereits 24 Stunden zuvor auf ORF ON verfügbar. Für eine Neuerung sorgt Schauspielerin Maya Unger. Sie übernimmt die Rolle der Ermittlerin Lena Herzog und steht erstmals an der Seite von Hary Prinz, der erneut Kommissar Sascha Bergmann spielt.

Tödlicher Messerstich und düstere Geheimnisse

In „Steirerbiest“ müssen Bergmann und Herzog einen Fall rund um einen tödlichen Messerstich aufklären. Die Ermittlungen führen sie in die Welt der Sammelkartenspiele. Dabei erweist sich das Insiderwissen der neuen Kollegin als besonders hilfreich. Deutlich düsterer wird es im zweiten Film „Steirerhass“. Nach einem Leichenfund in einer Holzfabrik stoßen die Ermittler auf ein Geflecht aus Industriespionage, Erpressung und einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel.

Neue Kollegin bringt frischen Wind

Maya Unger beschreibt ihre Figur als ehrgeizig, neugierig und hartnäckig. Besonders spannend sei für sie die Beziehung zwischen den beiden Ermittlern gewesen. „Sie hat etwas von einer Vater-Tochter-Beziehung, ist gleichzeitig kollegial und freundschaftlich“, erzählt die Schauspielerin über das Zusammenspiel mit Hary Prinz. Auch der typische Humor der Steirerkrimis komme in den neuen Filmen nicht zu kurz. Während „Steirerbiest“ eher frech und lebendig sei, gehe es in „Steirerhass“ deutlich düsterer zu.

Gedreht wurde in Graz und Umgebung

Die Dreharbeiten zu beiden Filmen fanden von August bis Oktober 2025 in Graz und Umgebung statt. Regie führte erneut Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria auch die Drehbücher verfasste. Neben den beiden Hauptdarstellern sind zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen, darunter Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping. Die Geschichten basieren auf Figuren aus den „Steirerkrimis“ von Autorin Claudia Rossbacher.