Weniger Lebensmittelverschwendung in steirischen Krankenhäusern: Gleich sieben KAGes-Standorte wurden für ihren bewussten Umgang mit Essen ausgezeichnet. Insgesamt konnten zuletzt mehr als 50 Tonnen Lebensmittel eingespart werden.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Rudolf Elsenwenger, Leiter der Fachabteilung Technik und Bau in der KAGes sowie deren Zentraler Umwelt- und Klimaschutzkoordinator, Bernd Leinich, Betriebsdirektor des LKH-Univ. Klinikum Graz, Michael Kazianschütz, Bereichsleiter Wirtschaft und Logistik am LKH-Univ. Klinikum Graz sowie Franz Tragner von United Against Waste bei der Preisverleihung am Küchengipfel.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Rudolf Elsenwenger, Leiter der Fachabteilung Technik und Bau in der KAGes sowie deren Zentraler Umwelt- und Klimaschutzkoordinator, Bernd Leinich, Betriebsdirektor des LKH-Univ. Klinikum Graz, Michael Kazianschütz, Bereichsleiter Wirtschaft und Logistik am LKH-Univ. Klinikum Graz sowie Franz Tragner von United Against Waste bei der Preisverleihung am Küchengipfel.

In steirischen Krankenhäusern landen immer weniger Lebensmittel im Müll. Dafür wurden beim Küchengipfel im Grazer Landhaus gleich sieben Standorte der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) ausgezeichnet. Die Preise wurden im Beisein von Landesrätin Simone Schmiedtbauer vergeben. Die KAGes beteiligt sich bereits seit 2019 an der Initiative „United Against Waste“, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Mit Erfolg: An den neun teilnehmenden KAGes-Standorten sank der Anteil der zurückgeschickten Speisen von mehr als einem Drittel im Jahr 2022 auf unter 19 Prozent im ersten Halbjahr 2026.

Diese steirischen Spitäler wurden ausgezeichnet

Besonders erfolgreich war das LKH Murtal. Der Standort Stolzalpe zählt zu den drei besten Krankenhausstandorten Österreichs in seiner Kategorie und erhielt die Auszeichnung „Best of Austria 2025“. Auch die Standorte Knittelfeld und Judenburg wurden gemeinsam als „Top Standort“ ausgezeichnet. Dieselbe Auszeichnung erhielten die Krankenhäuser in Bad Radkersburg und Wagna. Für besonders deutliche Verbesserungen wurden die LKH-Standorte Bruck und Mürzzuschlag sowie das LKH-Univ. Klinikum Graz geehrt.

Kleinere Portionen, weniger Abfall

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, setzen die Spitäler auf unterschiedliche Maßnahmen. Dazu gehören eine bessere Abstimmung zwischen Küche und Pflegepersonal sowie eine genauere Planung der benötigten Mahlzeiten. Patientinnen und Patienten können an manchen Standorten außerdem zwischen kleineren und größeren Portionen wählen oder einzelne Bestandteile ihres Menüs abbestellen. Am LKH-Univ. Klinikum Graz wird zusätzlich darauf geachtet, nicht mehr benötigte Patientenessen rechtzeitig zu stornieren.

Mehr als 50 Tonnen Lebensmittel eingespart

In den KAGes-Einrichtungen werden jährlich rund sechs Millionen Mahlzeiten für Patienten und Mitarbeiter ausgegeben. Im Jahr 2025 wurden im Vergleich zum Vorjahr 53,8 Tonnen weniger Lebensmittel eingesetzt. Laut KAGes entspricht das einer Einsparung von rund 103 Tonnen CO₂-Äquivalenten. Auch finanziell macht sich der sparsamere Umgang mit Lebensmitteln bemerkbar. KAGes-Vorstandsvorsitzender Erich Schaflinger betont, dass dadurch die Einkaufskosten trotz steigender Lebensmittelpreise besser im Rahmen gehalten werden können.