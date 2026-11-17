Dramatischer Einsatz am Dienstagnachmittag in der Steiermark: In Seckau wurde eine Person mit dem Fuß unter einem Fahrzeug eingeklemmt. 20 Feuerwehrleute rückten zur Menschenrettung aus.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es in Seckau im Bezirk Murtal zu einem Rettungseinsatz.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es in Seckau im Bezirk Murtal zu einem Rettungseinsatz.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es in Seckau im Bezirk Murtal zu einem Rettungseinsatz. Eine Person war mit dem Fuß unter einem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. Um 16.26 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Seckau, das Rote Kreuz und die Polizei alarmiert.

20 Feuerwehrleute rückten aus

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung trafen 20 Feuerwehrleute am Einsatzort ein. Sie machten sich umgehend daran, die eingeklemmte Person zu befreien. „Die Feuerwehr Seckau befreite die eingeklemmte Person behutsam unter dem Fahrzeug“, berichtet Einsatzleiter Lukas Sitter. Anschließend wurde die verletzte Person dem Roten Kreuz zur medizinischen Erstversorgung übergeben.

Verletzte Person ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung wurde die betroffene Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet. Wie es zu dem Vorfall kam und wie schwer die Verletzungen sind, geht aus der Mitteilung des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld nicht hervor.