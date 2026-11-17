Bei Arbeiten an einem Oldtimer ist in Weiz eine Werkstatt in Brand geraten. Ein 47-Jähriger versuchte noch selbst, die Flammen zu löschen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Mit dem Glück davongekommen, ist ein 47-Jähriger der heute, 17. November am Nachmittag an einen Oldtimer in seiner Werkstatt arbeitet. Dabei soll es, laut seinen Angaben, beim Reinigen des Motorblocks mit Benzin und Bremsreiniger zu einer Entzündung der Gase durch ein dort befindliches Heizgerät gekommen sein.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Als in Folge dessen die Werkstatt zu brennen begann, rief der 47-Jährige seine Lebensgefährtin zu Hilfe, die sogleich die Einsatzkräfte informierte. Der Mann versuchte in der Zwischenzeit den Brand eigenhändig mit einer Decke und einem Wasserschlauch durchzuführen. Die Freiwillige Feuerwehr Weiz eilte mit vier Einsatzfahrzeugen zur Hilfe und konnte mit 21 Kräften den Brand löschen. Der Mann wurde anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Weiz eingeliefert.