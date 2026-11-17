Ein Ausflug in den Wald endete für einen 73-Jährigen mit einem Rettungseinsatz. Der Mann stürzte im unwegsamen Gelände und konnte sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es in Tragöß-Sankt Katharein im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Alpinunfall.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es in Tragöß-Sankt Katharein im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Alpinunfall.

Am Montag, dem 16. November 2026, kam es in Tragöß-Sankt Katharein im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Alpinunfall. Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk war alleine im Waldgebiet Hüttengraben unterwegs, um Reisig zu sammeln. Gegen 10.15 Uhr rutschte der Mann aus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein selbstständiger Abstieg war für ihn nicht mehr möglich. Deshalb verständigte er die Einsatzkräfte.

Bergrettung rückte zur Hilfe aus

Die Bergrettung Tragöß und ein Beamter der Alpinpolizei Hochsteiermark machten sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle. Die Bergretter versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zu einer nahe gelegenen Forststraße. Dort übernahm ein Notarzt die weitere medizinische Versorgung. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in das LKH Hochsteiermark am Standort Leoben eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen im Detail sind, ist nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 21:30 Uhr aktualisiert