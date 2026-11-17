In der Steiermark wird es am Mittwoch ungewöhnlich mild. Bei 10 bis 14 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Einzelne Schauer sind möglich.

Der November zeigt sich in der Steiermark am Mittwoch, dem 18. November, von seiner milden Seite. Allerdings bleibt es nicht überall freundlich. Im Norden der Obersteiermark kommt es vereinzelt zu Schauern.

Im Süden etwas Sonnenschein

Über den Tag kommt es auch immer wieder zu Sonnenschein. Besonders im Süden stehen die Chancen auf etwas Sonne gut. Dazu weht mäßiger, teilweise auch lebhafter Wind aus dem Westen. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad.