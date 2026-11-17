Tragischer Einsatz am Dienstag in Langenwang: Nachdem ein 48-Jähriger plötzlich nicht mehr erreichbar war, schlug seine Lebensgefährtin Alarm. Eine großangelegte Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen und Hubschraubern endete tra

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es in Langenwang im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einer großangelegten Suchaktion. Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal war plötzlich nicht mehr erreichbar. Seine 49-jährige Lebensgefährtin verständigte gegen 12.15 Uhr die Polizei.

Kontakt brach während Videotelefonats ab

Die Frau hatte nach eigenen Angaben gegen 11.30 Uhr zuletzt über einen Videoanruf mit ihrem Lebensgefährten gesprochen. Während des Gesprächs dürfte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben und daraufhin gestürzt sein. Anschließend konnte die 49-Jährige ihn nicht mehr erreichen. Sie machte sich zunächst selbst auf die Suche, blieb jedoch erfolglos und alarmierte schließlich die Polizei.

Zwei Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Polizei Langenwang leitete umgehend eine Suchaktion ein. Acht Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Suche nach dem Vermissten. Trotz intensiver Bemühungen und mehrerer Versuche, sein Mobiltelefon zu orten, blieb der Aufenthaltsort des Mannes zunächst unbekannt. Deshalb wurde ein weiterer Polizeihubschrauber aus Klagenfurt angefordert. Mithilfe eines sogenannten IMSI-Catchers, eines technischen Geräts zur Ortung von Mobiltelefonen, gelang es den Einsatzkräften schließlich, den 48-Jährigen zu finden.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Laut Polizei konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

