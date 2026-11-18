Gleich doppelt Grund zum Feiern gab es in Frohnleiten (Steiermark): 40 Frauen und Männer haben ihre Pflegeausbildung abgeschlossen. Gleichzeitig blickt die Gesundheits- und Krankenpflegeschule auf 20 Jahre zurück.

40 neue Pflegekräfte haben in Frohnleiten ihre Ausbildung abgeschlossen. Gleichzeitig feiert die Pflegeschule ihr 20-jähriges Bestehen und bietet seit Herbst eine weitere Ausbildung an.

40 neue Pflegekräfte haben in Frohnleiten ihre Ausbildung abgeschlossen. Gleichzeitig feiert die Pflegeschule ihr 20-jähriges Bestehen und bietet seit Herbst eine weitere Ausbildung an.

Im Volkshaus Frohnleiten gab es am Montag, dem 16. November 2026, jede Menge Applaus. Insgesamt 40 Absolventinnen und Absolventen der Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz durften ihre Diplome und Zeugnisse entgegennehmen. Überreicht wurden diese von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, Susanne Girstmayr von der Abteilung 8 des Landes Steiermark und Schuldirektorin Maria Prietl. Auch Familien, Freunde und Ehrengäste waren bei der Abschlussfeier dabei.

Mehr als Fachwissen

Schuldirektorin Maria Prietl nutzte die Feier, um auf die Verantwortung im Pflegeberuf aufmerksam zu machen. Neben einer guten Ausbildung brauche es vor allem Zusammenhalt und ein gutes Miteinander. „Der Beruf, den Sie erlernt haben, ist so besonders und wertvoll. Ihnen werden Menschen anvertraut und es liegt an Ihnen, was Sie aus diesem Vertrauen und dieser hohen Verantwortung machen“, betonte Prietl. Auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl gratulierte den 40 Absolventinnen und Absolventen und unterstrich die Bedeutung gut ausgebildeter Pflegekräfte für die Gesundheitsversorgung.

©Land Steiermark/Bettina Peischl-Hirsch Bürgermeister Mag. Johannes Wagner, LR Karlheinz Kornhäusl, Karin Mandl–Strahlhofer (Absolventin), Susanne Girstmayr (A8), Romana Krauß (Absolventin), Dir. Maria Prietl, Nicolas Kulmer (Absolvent), Landtagsabgeordneter Markus Konrad und Bezirkshauptmann Hofrat Andreas Weitlaner. (V.l.)

Seit 20 Jahren dabei

Doch nicht nur die 40 Abschlüsse boten Grund zum Feiern. Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Frohnleiten bildet bereits seit 20 Jahren Fachkräfte für Gesundheitsberufe aus. Um dem steigenden Bedarf an Pflegepersonal gerecht zu werden, hat das Land Steiermark die Ausbildungsmöglichkeiten durch Kooperationen mit anderen Schulen erweitert. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den Regionen, damit auch dort ausreichend Gesundheitspersonal zur Verfügung steht.

Neue Ausbildung

An den Standorten Frohnleiten und Maria Lankowitz werden kostenlose Ausbildungen in der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz angeboten. Auch eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Pflegefachassistenz ist möglich. Zusätzlich gibt es eine Zusammenarbeit mit der HLW Krieglach für Jugendliche. Seit Herbst wird außerdem die Ausbildung in der Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit angeboten, die auch einen Abschluss in der Pflegeassistenz beinhaltet. Wer eine solche Ausbildung abschließt, kann später unter anderem in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder in der mobilen Pflege arbeiten.

Schule öffnet Türen

Wer sich selbst für einen Pflegeberuf interessiert, kann sich schon bald ein Bild von der Ausbildung machen. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, findet von 9 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür an der Schule in Frohnleiten statt. Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten und zur Online-Bewerbung gibt es außerdem unter www.gesundheitsausbildungen.at. Persönliche Beratung bietet das Land Steiermark am Karmeliterplatz 2 in Graz an.