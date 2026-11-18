Die Airpower 2027 in Zeltweg ist abgesagt. Während die KPÖ Steiermark das begrüßt, sorgt eine andere Idee von Landeshauptmann Mario Kunasek nun für scharfe Kritik: eine mögliche Rüstungsmesse.

Die Airpower 2027 in Zeltweg ist abgesagt. Während die KPÖ das begrüßt, kritisiert sie Landeshauptmann Mario Kunaseks Überlegungen zu einer Rüstungsmesse in der Steiermark scharf.

Die Airpower 2027 in Zeltweg ist abgesagt. Während die KPÖ das begrüßt, kritisiert sie Landeshauptmann Mario Kunaseks Überlegungen zu einer Rüstungsmesse in der Steiermark scharf.

Die Airpower wird auch 2027 nicht am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg stattfinden. Das Verteidigungsministerium bestätigte die Absage am Montagabend (16. November 2026). Grund dafür sind die derzeit schwierigen Rahmenbedingungen beim Budget sowie bei der Personal- und Einsatzplanung. 5 Minuten berichtete: Absage: Airpower findet 2027 nicht in Zeltweg statt. Die KPÖ Steiermark begrüßt die Entscheidung ausdrücklich. Wenig hält die Partei hingegen von den Überlegungen von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), stattdessen eine Rüstungsmesse in der Steiermark zu etablieren.

KPÖ übt Kritik

Für KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ist dieser Vorstoß der falsche Weg. Sie kritisiert, dass nach der Absage der Flugshow nun eine andere Veranstaltung rund um militärische Ausrüstung im Raum steht. „Es ist schon bezeichnend: Kaum fällt die Airpower aus, sucht Kunasek offenbar nach einer neuen Möglichkeit, die Waffenindustrie ins Rampenlicht zu stellen. Ob Kampfjets am Himmel oder Kriegsgerät in Messehallen – an der fragwürdigen Grundidee ändert sich nichts: Waffen sollen zur Unterhaltung und zum Wirtschaftsfaktor werden, während sie anderswo Menschen töten und ganze Landstriche zerstören.“

Frieden statt Waffen

Die Kritik der KPÖ geht aber noch weiter. Klimt-Weithaler spricht sich grundsätzlich dagegen aus, Waffen und militärische Ausrüstung als wirtschaftliche Chance oder Unterhaltung zu betrachten. Stattdessen fordert sie andere politische Schwerpunkte. „Wir sagen klar: Kriegsgerät ist kein Entertainment und Rüstung ist kein Geschäftsmodell. Stattdessen braucht es endlich eine Politik, die Frieden, Klimaschutz und soziale Sicherheit in den Mittelpunkt stellt“, betont die KPÖ-Klubobfrau.

Airpower bleibt Thema

Die Absage der Airpower hatte zuvor auch bei der steirischen Landesspitze für Reaktionen gesorgt. Landeshauptmann Mario Kunasek bezeichnete den Ausfall als bedauerlich und verwies auf die wirtschaftliche Bedeutung der Flugshow für die Region Aichfeld und darüber hinaus. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sprach von einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für das Murtal und die gesamte Steiermark. Beide hoffen auf eine baldige Rückkehr der Veranstaltung.

Rückkehr noch offen

Wann die nächste Airpower in Zeltweg stattfinden wird, ist derzeit allerdings unklar. Ob die Flugshow 2028 oder erst 2029 zurückkehrt, steht noch nicht fest. Zuletzt fand die Veranstaltung im September 2024 statt. Das Bundesheer betont, dass die Airpower nicht dauerhaft eingestellt werden soll. Sobald die Voraussetzungen wieder erfüllt sind, soll ein neuer Termin bekannt gegeben werden.