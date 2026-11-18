Große Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr Wies: Ehrenlandesfeuerwehrrat Helmut Lanz ist am Dienstag, dem 17. November, verstorben. Das gab die Feuerwehr Wies in einem Beitrag auf Facebook bekannt. Lanz hatte über viele Jahre hinweg verschiedene Führungsfunktionen bei der Feuerwehr inne. Nun nehmen seine Kameraden Abschied von ihm.

Viele Jahre im Einsatz

Helmut Lanz war über viele Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich. Darüber hinaus war er als Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter tätig. Später übernahm er die Funktion des Bereichsfeuerwehrkommandanten, die er bis 2020 ausübte. Auch auf Landesebene war Lanz aktiv und bekleidete die Funktion eines Referatsleiters im Landesfeuerwehrverband.

Letzter Gruß aus Wies

Mit der Feuerwehr Wies verband Lanz ein freundschaftliches und kameradschaftliches Verhältnis. In ihrem Nachruf erinnert die Feuerwehr an diese Verbundenheit und würdigt den Verstorbenen mit persönlichen Worten. „Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!“, heißt es in dem Beitrag. Mit den Worten „Ein letztes „Gut Heil“ aus Wies Heli!“ verabschieden sich die Kameraden von Helmut Lanz.