Heftiger Unfall am Mittwochmorgen in Heiligenkreuz am Waasen (Steiermark): Ein Auto krachte gegen eine Straßenlaterne, die rund 80 Meter weit weggeschleudert wurde. Der Lenker musste ins Krankenhaus.

Am Mittwoch, dem 18. November 2026, kam es gegen 6.35 Uhr in Heiligenkreuz am Waasen zu einem Verkehrsunfall. „Ein Fahrzeuglenker kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenbeleuchtung, die durch die Wucht des Aufpralls rund 80 Meter weit weggeschleudert wurde“, teilt die FF-Heiligenkreuz am Waasen mit.

Fahrt endete am Gehsteig

Doch nach dem heftigen Aufprall kam das Auto nicht sofort zum Stillstand. „Das Fahrzeug fuhr anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Meter durch einen angrenzenden Acker, überquerte erneut die Fahrbahn und kam schließlich schwer beschädigt auf dem Gehsteig zum Stillstand“, berichtet die Feuerwehr weiter. Der Lenker wurde zunächst von einem First Responder erstversorgt. Anschließend brachte ihn das Rote Kreuz ins Krankenhaus.

©FF-Heiligenkreuz am Waasen | Das Auto kam schwer beschädigt auf dem Gehsteig zum Stillstand. Fahrzeugteile und Trümmer waren auf über 150 Metern verstreut.

Trümmer auf 150 Metern verteilt

Auch für die Feuerwehr gab es nach dem Unfall einiges zu tun. Durch die Wucht des Aufpralls waren Fahrzeugteile und Teile der Straßenbeleuchtung weit verstreut. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, führte umfangreiche Ölbindearbeiten durch und „entfernte die auf über 150 Meter verstreuten Fahrzeug- und Straßenbeleuchtungsteile“, wie aus dem Einsatzbericht weiter hervorgeht. Insgesamt standen zwölf Mitglieder der FF Heiligenkreuz am Waasen mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizeiinspektionen Heiligenkreuz am Waasen und Kirchbach sowie ein Abschleppunternehmen vor Ort. Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Warum der Lenker von der Straße abgekommen war, ist weiterhin unbekannt.