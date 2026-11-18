Ein Steirer (17) musste sich am Mittwoch in Graz wegen einer tödlichen Messerattacke auf ein älteres Ehepaar verantworten. Der Jugendliche hatte einen 84-Jährigen getötet und dessen Frau schwer verletzt. Nun fiel das Urteil.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 22. April in St. Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark. Der damals 17-jährige Fleischerlehrling verschaffte sich mit einem Messer und einem Hammer Zugang zum Haus eines älteren Ehepaares. Dort attackierte er die beiden Bewohner mit dem Messer. Der 84-jährige Mann überlebte den Angriff nicht, seine 80-jährige Ehefrau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Anschließend kehrte der Jugendliche nach Hause zurück und informierte seine Eltern über das Geschehen. Auf deren Rat verständigte er schließlich selbst die Polizei.

Angeklagter sprach von Mordlust

Vor Gericht zeigte sich der Jugendliche geständig. Er erklärte, die beiden Opfer nicht persönlich gekannt zu haben. Das Haus habe er gezielt ausgewählt, weil er dort ältere Bewohner und entsprechend wenig Gegenwehr erwartet habe. Als Motiv nannte er Mordlust. Wie im Prozess bekannt wurde, hatte sich der Jugendliche bereits zuvor mit Gewalt und dem Töten von Tieren beschäftigt. Unter anderem hatte er Mäuse und Vögel getötet. Der Wunsch, einen Menschen umzubringen, habe sich nach seinen Angaben über längere Zeit entwickelt. Auch während der Verhandlung schilderte der Angeklagte die Tat auffallend emotionslos. Der psychiatrische Sachverständige diagnostizierte eine schwere psychische Störung und schloss weitere Gewalttaten nicht aus. Zum Tatzeitpunkt sei der 17-Jährige jedoch zurechnungsfähig gewesen.

Einweisung in forensisch-therapeutisches Zentrum

Die Verteidigung verwies auf die psychischen Probleme des Jugendlichen und betonte, dass er bereits in jungen Jahren Auffälligkeiten gezeigt habe. Er sei geständig und bereit, sich einer Behandlung zu unterziehen. Die Geschworenen entschieden einstimmig auf Mord und versuchten Mord. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren. Zusätzlich muss der Jugendliche in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.