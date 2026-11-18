Der steirische Familienbetrieb Loder erweitert sein Angebot in Kumberg. Von 3. bis 5. Dezember wird das neu gestaltete Modehaus im Ortszentrum eröffnet. Das Unternehmen setzt dabei weiterhin auf regionale Lieferanten.

Seit mehr als 150 Jahren ist der Name Loder mit dem Einzelhandel in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) und Eggersdorf verbunden. Das 1875 gegründete Familienunternehmen wird heute von Georg Loder in fünfter Generation geführt. Zum Angebot zählen neben Lebensmitteln und Mode auch regionale Spezialitäten, eine Vinothek und eine Backstube. Insgesamt beschäftigt der Betrieb 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Neueröffnung Anfang Dezember

Nun wird das Modehaus im Ortszentrum von Kumberg neu gestaltet. Die Wiedereröffnung ist für den 3. bis 5. Dezember geplant. Künftig soll das Geschäft ein breiteres Sortiment an Mode und Accessoires für unterschiedliche Altersgruppen und Preisklassen anbieten. Neben bekannten Handelsmarken sollen auch preisgünstigere Eigenmarken und Produkte kleinerer Hersteller angeboten werden.

Nahversorgung unter Druck

Die Investition erfolgt in einer Zeit, in der besonders kleinere Lebensmittelgeschäfte in ländlichen Regionen vor wirtschaftlichen Herausforderungen stehen. Laut den in der Presseaussendung angeführten Zahlen ist die Zahl der Lebensmittelhandelsstandorte in dünn besiedelten Gebieten zwischen 2021 und 2024 um rund 14 Prozent zurückgegangen.