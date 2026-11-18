Auf dem Rennfeld in der Obersteiermark gibt es einen Pächterwechsel: Gerhard Pilat hat das Ottokar-Kernstock-Haus übernommen. Künftig soll das beliebte Schutzhaus ganzjährig und ohne Ruhetag geöffnet sein.

Wanderer und Bergsportler bekommen auf dem Rennfeld einen neuen Gastgeber: Mit 1. November hat Gerhard Pilat offiziell die Bewirtschaftung des Ottokar-Kernstock-Hauses übernommen. Das steirische Schutzhaus befindet sich auf 1.619 Metern Seehöhe am Gipfelaufbau des Rennfeldes, dem westlichsten Gipfel der Fischbacher Alpen. Besonders bekannt ist die Hütte für ihre beeindruckende Aussicht. Bei guter Sicht reicht das Panorama von den Gletschern der Hohen Tauern über das Gesäuse und den Semmering bis ins oststeirische Hügelland.

Schutzhaus künftig ganzjährig geöffnet

Eine wichtige Neuerung betrifft die Öffnungszeiten: Unter der Leitung des neuen Pächters soll das Haus künftig das ganze Jahr über und ohne Ruhetag bewirtschaftet werden. Damit steht Wanderern und Ausflüglern auch außerhalb der klassischen Wandersaison eine Einkehrmöglichkeit zur Verfügung. Das Rennfeld ist nicht nur bei Wanderern und Bergläufern beliebt. Bei entsprechender Schneelage zieht es im Winter auch Schneeschuhwanderer und Tourengeher auf den Berg.