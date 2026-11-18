Seit elf Jahren fühlt sich ein Steirer von einem Mann verfolgt. Immer wieder soll dieser ihn bei Behörden anzeigen und persönliche Gesundheitsdaten weitergeben. Nun denkt der Betroffene sogar daran, die Steiermark zu verlassen.

Ein Steirer fühlt sich seit elf Jahren von einem Mann verfolgt, der ihn wiederholt bei Behörden anzeigt und seine Krankengeschichte weiterleitet. Nun denkt er daran, die Steiermark zu verlassen.

Ein Steirer fühlt sich seit elf Jahren von einem Mann verfolgt, der ihn wiederholt bei Behörden anzeigt und seine Krankengeschichte weiterleitet. Nun denkt er daran, die Steiermark zu verlassen.

In der ORF-Sendung „Schauplatz Gericht“ steht am Donnerstag, dem 19. November, ein Fall aus der Steiermark im Mittelpunkt: Ein Mann fühlt sich seit elf Jahren von einer anderen Person verfolgt und sieht mittlerweile keinen anderen Ausweg mehr, als seine Heimat zu verlassen.

Immer wieder Anzeigen bei Behörden

Für Herrn S. ist die Situation längst zur enormen Belastung geworden. Seit mittlerweile elf Jahren soll ein Mann wiederholt Kontakt zu verschiedenen Behörden und Institutionen aufnehmen und den Steirer dort anzeigen. Betroffen waren unter anderem die Pensionsversicherungsanstalt, die Führerscheinbehörde und das Bezirksgericht. Besonders belastend sei für ihn, dass der Mann dabei auch seine Krankengeschichte an die jeweiligen Stellen weitergeleitet haben soll.

Kein Verfahren wegen Stalkings

Obwohl sich die Vorfälle über einen langen Zeitraum erstrecken, sieht die Staatsanwaltschaft offenbar keine ausreichende Grundlage für ein Verfahren wegen Stalkings beziehungsweise beharrlicher Verfolgung. Lediglich wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gibt es ein Verfahren. Für Herrn S. ist allerdings bereits jede unerwünschte Kontaktaufnahme eine Belastung. Die jahrelange Situation habe mittlerweile massive gesundheitliche Folgen. Inzwischen sei er sogar arbeitsunfähig geworden.

©ORF Elf Jahre keine Ruhe. ©ORF Herr S. fühlt sich verfolgt.

Steirer möchte in anderes Bundesland ziehen

Der Betroffene ist überzeugt, dass der Mann sein Leben zerstören möchte. Mittlerweile fühlt er sich in der Steiermark nicht mehr wohl und denkt deshalb daran, in ein anderes Bundesland zu übersiedeln. Die Sendung „Schauplatz Gericht“ mit Peter Resetarits ist am Donnerstag um 21.05 Uhr auf ORF 2 und ORF ON zu sehen. Neben dem Fall aus der Steiermark wird auch über eine Frau berichtet, deren Wohnung irrtümlich geräumt und unmittelbar danach neu vermietet worden sein soll.