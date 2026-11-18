In Gundersdorf in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz (Steiermark) ist eine Ortseinfahrtstafel verschwunden. Die Gemeinde fordert die verantwortliche Person nun öffentlich auf, das Schild innerhalb einer Woche zurückzubringen.

Für Ärger in der weststeirischen Gemeinde St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) sorgt derzeit eine verschwundene Ortseinfahrtstafel. Wie die Gemeinde auf Facebook mitteilt, wurde das Schild in Gundersdorf mutwillig entfernt. Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang nicht bekannt.

Gemeinde setzt Frist von einer Woche

Die Gemeinde richtet sich nun öffentlich an die Person, die die Tafel an sich genommen hat: „Die verantwortliche Person hat nun eine Woche Zeit, die Tafel wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückzubringen, bevor die Gemeinde den Vorfall zur Anzeige bringt!“