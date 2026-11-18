Am Mittwoch, dem 18. November, wurde die Stadtfeuerwehr Weiz gegen 16 Uhr zu einem Kellerbrand in Mortantsch-Dorf alarmiert. Insgesamt standen 21 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Die Stadtfeuerwehr Weiz rückte am Mittwoch zu einem Kellerbrand in Mortantsch-Dorf aus.

Die Stadtfeuerwehr Weiz rückte am Mittwoch zu einem Kellerbrand in Mortantsch-Dorf aus.

Am Mittwochnachmittag, dem 18. November, kam es in einem Wohngebäude in Mortantsch-Dorf im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem Kellerbrand. Die Stadtfeuerwehr Weiz wurde gegen 16 Uhr mittels Sirene alarmiert.

Brand auf Heizraum begrenzt

Nach der Erkundung rückte ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Laut Feuerwehr blieb das Feuer durch den raschen Einsatz auf den Heizraum beschränkt. Anschließend wurden die betroffenen Räume mit Hochleistungslüftern entraucht und mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein weiterer Atemschutztrupp stand während der Löscharbeiten bereit.

21 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt waren 21 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Weiz mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch Polizei, Rotes Kreuz und ein Rauchfangkehrer waren vor Ort. Der Einsatz konnte nach rund eineinhalb Stunden um 17.25 Uhr beendet werden. Angaben zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten machte die Feuerwehr nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert