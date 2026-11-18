An einem unbeschrankten Bahnübergang in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Zug. Das Auto wurde durch den Aufprall auf den Gehweg geschleudert.

Gegen 17.30 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Voitsberg am Mittwoch, dem 18. November, auf dem Bahnweg in Richtung Mitterdorferstraße unterwegs. Beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs dürfte sie das Rotlicht der Signalanlage übersehen haben. Zeitgleich näherte sich ein Zug aus Richtung Graz, der in den Bahnhof Bärnbach einfahren wollte. Der Lokführer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Auto wird auf Gehweg geschleudert

Der Zug erfasste den hinteren rechten Bereich des Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto um 180 Grad gedreht und auf den angrenzenden Gehweg geschleudert. Trotz des heftigen Zusammenstoßes gab es laut Polizei keine Verletzten. Sowohl die 58-jährige Lenkerin als auch der Lokführer und alle Fahrgäste blieben unverletzt. Die Autofahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach kümmerte sich um die Bergung des beschädigten Fahrzeugs. Während der Arbeiten musste die Bahnstrecke für rund 45 Minuten gesperrt werden.