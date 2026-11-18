Traurige Nachrichten aus Wies: Franz Pilko, Gründer des bekannten Tanzlokals Metropol, ist diese Woche nach kurzer Krankheit in einem Grazer Krankenhaus verstorben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Helene hatte er das Lokal zu einer Institution gemacht, die weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt war. Die Nachricht vom Tod des Gründers überschattet auch die Vorbereitungen für eine besondere Veranstaltung: Nach mehr als 30 Jahren kehren die „Großen 10“ ins Metropol zurück. Der Benefizabend mit Udo Huber soll trotz des Verlusts wie geplant stattfinden.

Comeback der „Großen 10“ für den guten Zweck

Unter dem Motto „Comeback der Großen 10 für die gute Sache“ steht die Musik der 1980er- und 1990er-Jahre im Mittelpunkt. „Mister Hitparade“ Udo Huber wird durch den Abend führen. Auch die steirische Reggae-Pop-Formation Rising Girl ist angekündigt. Die Veranstaltung findet zugunsten von „Licht ins Dunkel“ statt. Gastgeberin Sabine Ehmann und ihr Team hätten sich bewusst für die Durchführung entschieden. Eine Absage wäre nicht im Sinne von Franz Pilko und seiner verstorbenen Ehefrau gewesen, heißt es in der Aussendung. Der Abend solle daher auch als Erinnerung an das Lebenswerk des Metropol-Gründers verstanden werden.

Gedenkfeier am 19. Dezember geplant

Zusätzlich ist für Samstag, den 19. Dezember, eine eigene Gedenkfeier im Metropol vorgesehen. Freunde, Stammgäste und Wegbegleiter sollen dabei zusammenkommen, um gemeinsam an Franz Pilko zu erinnern und auf ihn anzustoßen. Im Rahmen der Veranstaltung, die als „Christmas Party in Memoriam Franz Pilko“ angekündigt ist, werden außerdem Spenden für die Steirische Krebshilfe gesammelt. Eine weitere Andacht ist ebenfalls geplant, ein genauer Termin steht laut Team allerdings noch nicht fest. Für das Comeback der „Großen 10“ werden zahlreiche ehemalige Mitarbeiter, Musiker, Produzenten und Stammgäste aus der gesamten Steiermark erwartet. Auch Vertreter von „Licht ins Dunkel“ und regionale Partner sollen vor Ort sein.