Bei einem Abfallentsorgungsbetrieb in Judenburg (Steiermark) ist am Dienstag, dem 17. November 2026, ein Brand ausgebrochen. Zwei Feuerwehren rückten aus, um die Flammen unter schwerem Atemschutz zu bekämpfen.

Am Dienstag wurden die Feuerwehren Baierdorf und Weißkirchen zu einem Brand bei einem Abfallentsorgungsbetrieb alarmiert. Ausgelöst hatte den Einsatz die automatische Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr Baierdorf rückte daraufhin zum Betriebsgelände aus. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte einen Brand im Bereich eines Alteisenhaufens fest. Aufgrund der Situation wurde die Feuerwehr Weißkirchen zur Unterstützung nachalarmiert.

Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz

Die beiden Feuerwehren bekämpften das Feuer mit mehreren Löschleitungen. Die Arbeiten erfolgten unter schwerem Atemschutz. Nachdem der Brand gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Auch die Löschwasserversorgung musste sichergestellt werden: Mithilfe einer Tragkraftspritze wurde Wasser aus einem nahegelegenen Fluss entnommen und über eine Zubringleitung zum Tanklöschfahrzeug gepumpt. Insgesamt standen drei Feuerwehrfahrzeuge und 14 Einsatzkräfte im Einsatz. Weitere Angaben zum entstandenen Schaden oder zur Brandursache liegen nicht vor.