Am Donnerstag, dem 19. November, wird das Wetter in der Steiermark zunehmend unbeständig. Laut GeoSphere Austria ziehen dichte Wolken und Regen auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 9 Grad.

Der Donnerstag beginnt vor allem im Osten der Steiermark noch freundlich. Von Westen ziehen jedoch rasch dichte Wolken auf. Der Vormittag bleibt voraussichtlich größtenteils trocken, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Im Süden fällt der meiste Regen

Ab Mittag breiten sich von der westlichen Obersteiermark aus Regen und Regenschauer aus. Besonders im Süden des Landes wird mit stärkeren Niederschlägen gerechnet. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1.500 Meter. Trotz des wechselhaften Wetters bleibt es relativ mild. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad.