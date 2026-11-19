Schon vor zehn Jahren hatte die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen einen gebrauchten LKW gekauft und selbst zu einem Feuerwehrfahrzeug umgebaut. Nun nahmen sich die Söhne der damals beteiligten Feuerwehrmitglieder ein ähnliches Projekt vor. Die Stadtgemeinde Kindberg hatte einen MAN-LKW aus dem Baujahr 2009 aus dem Kommunaldienst ausgeschieden, weil eine Reparatur in einer Fachwerkstatt wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war. Die Feuerwehr kaufte das Fahrzeug daraufhin an. Der Unternehmer Hannes Holzer stellte erneut seine Werkstatt zur Verfügung und unterstützte die Arbeiten. „Es hat nicht viel gebraucht, um Hannes und den Hauptverantwortlichen HFM Markus Schenk dafür zu begeistern“, berichtet Wehrkommandant Peter Kahofer.

©BFVMZ Pusterhofer Am 27. September 2026 präsentierte die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen stolz ihren neuen Allrad-LKW mit Kran, der künftig auch im Katastrophenschutz eingesetzt wird.

Monate voller Arbeit

Im Mai 2026 wurde der LKW zur Werkstatt von Hannes Holzer in Mürzhofen gebracht. Dort zerlegten die Feuerwehrmitglieder das Fahrzeug vollständig, entfernten Rost und alte Schutzschichten und ließen das Rahmengestell sandstrahlen. Anschließend wurde es grundiert und neu lackiert. Auch das Führerhaus wurde abgeschliffen, ausgebessert und in Feuerwehrrot lackiert. Das Plateau musste ebenfalls abgebaut und aufwendig überholt werden. Dazu kamen Schweiß-, Richt- und Schleifarbeiten sowie eine neue Verkabelung für die Signalanlage. Neue Reifen, eine Rundumbeleuchtung und Reparaturen an der Kranhydraulik waren ebenfalls notwendig.

Freizeit investiert

Wie viel Arbeit hinter dem Umbau steckte, zeigte sich auch bei der Abschlussbesprechung. Feuerwehrmitglied Felix Schenk erinnerte sich besonders gerne an eine Aufgabe: „Für mich war das Sandstrahlen die schönste Arbeit“. Stefan Leitner beschäftigte sich besonders gerne mit der Hydraulik, während Nico Hochenhofer das Montieren der Reifen als eine der schwierigsten Arbeiten empfand. Georg Kahofer übernahm Schweißarbeiten am Fahrzeug. Auch die vielen freiwilligen Stunden blieben den Beteiligten in Erinnerung. „Wir haben so viel Freizeit investiert, ich bin froh, dass wir fertig sind“, so Mattheo Leitner.

©BFVMZ Pusterhofer | Mit viel Einsatz und handwerklichem Geschick machten die Feuerwehrmitglieder aus einem ausgemusterten LKW ein neues Einsatzfahrzeug.

Neuer LKW im Einsatz

Am 27. September 2026 war es schließlich so weit: Beim „Aun Herbstln“ präsentierte die Feuerwehr Mürzhofen ihren neuen Allrad-LKW mit Kran und stellte ihn offiziell in Dienst. Das Fahrzeug ersetzt den bisherigen Feuerwehr-LKW und soll vor allem beim Katastrophenschutz helfen. Die Feuerwehr verfügt über eine große Sandsackfüllanlage für den Bereich Mürzzuschlag, die mit dem neuen Fahrzeug deutlich leichter verladen und transportiert werden kann. Der LKW ist mit Allradantrieb, einem Dreiseitenkipper und einem Palfinger-Kran ausgestattet.

Gemeinsam geschafft

Bei der Abschlussbesprechung blickten auch die Hauptverantwortlichen Markus Schenk und Hannes Holzer auf die vergangenen Monate zurück. „Es war wirklich viel Arbeit, aber die Jugend hat sich so eingesetzt und viel Zeit investiert.“ Ohne die Werkstatt, den Hallenkran, die Montagegrube und das Werkzeug wäre der Umbau laut Feuerwehr nicht möglich gewesen. Kommandant Peter Kahofer und sein Stellvertreter Karl-Heinz Rinnerhofer bedankten sich bei allen Beteiligten. Sie sind überzeugt, dass die mehr als viermonatige gemeinsame Arbeit auch die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr gestärkt hat.