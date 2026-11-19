Eine obersteirische Patientin musste in der Klinik Bad Ischl stundenlang auf ihre Aufnahme warten. Für SPÖ-Chef Max Lercher zeigt der Fall, welche Folgen der Abbau der Gesundheitsversorgung in Bad Aussee hat.

Eine Patientin aus der Obersteiermark musste in der Klinik Bad Ischl stundenlang warten, bis sie aufgenommen wurde. Der Fall sorgt nun auch in der steirischen Landespolitik für Kritik. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher sieht darin eine Folge des Abbaus der medizinischen Versorgung am Standort Bad Aussee. Er wirft der blau-schwarzen Landesregierung vor, die Situation für die Bevölkerung verschlechtert zu haben. „Die medizinische Versorgung in der Region ist durch den Abbau am Standort Bad Aussee massiv schlechter geworden. Was die Landesregierung als Verbesserung und zukunftsorientierte Neuordnung verkauft hat, bedeutet für die Bevölkerung ganz offensichtlich eine massive Verschlechterung“, kritisiert Lercher.

©5 Minuten Nach stundenlanger Wartezeit einer Patientin in Bad Ischl übt SPÖ-Chef Max Lercher scharfe Kritik an der steirischen Landesregierung.

Längere Wege

Nach Ansicht des SPÖ-Chefs zeigen sich nun jene Probleme, vor denen bereits im Zusammenhang mit Bad Aussee gewarnt wurde. Besonders die längeren Wege und die zusätzliche Belastung anderer Krankenhäuser sieht er kritisch. Die Landesregierung habe der Bevölkerung ursprünglich eine bessere Gesundheitsversorgung in Aussicht gestellt. Lercher zieht jedoch eine andere Bilanz: „Die Landesregierung hat den Steirerinnen und Steirern Verbesserungen versprochen. Geliefert hat sie weniger Versorgung, längere Wege und eine zusätzliche Belastung für die verbliebenen Standorte. Das ist die Realität hinter den Märchen von Schwarz-Blau“.

Millionen Euro

Neben den Auswirkungen auf die Patienten kritisiert Lercher auch die finanziellen Folgen. Seinen Angaben zufolge werden Millionen Euro an öffentlichen Mitteln aufgewendet, während sich das Land gleichzeitig aus seiner Verantwortung für die Gesundheitsversorgung zurückziehe. Für den SPÖ-Chef steht damit nicht nur die Versorgung der Bevölkerung, sondern auch der Umgang mit öffentlichen Geldern in der Kritik.

SPÖ fordert Umdenken

Lercher fordert die Landesregierung deshalb auf, ihre bisherigen Entscheidungen zu überdenken und auf die Probleme zu reagieren. „Die Steirerinnen und Steirer haben ein Recht auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung vor Ort. Von den Wahlversprechen der FPÖ sind nur Schall und Rauch geblieben. Es ist höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen, bevor noch weiterer Schaden am steirischen Gesundheitswesen entsteht.“ Bei der Kritik allein soll es nicht bleiben: Die steirische SPÖ kündigt an, den Fall der Patientin auch im Landtag zum Thema zu machen.