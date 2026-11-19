Die vergangenen Monate haben bei den steirischen Installateuren deutliche Spuren hinterlassen. Die Förderpause beim Heizungstausch sorgte für einen starken Rückgang der Nachfrage. Das zeigen auch die Verkaufszahlen: Von Jänner bis September 2026 wurden österreichweit 31.286 Heizkessel verkauft. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 40.445 – ein Minus von 22,6 Prozent. Besonders stark brach der Absatz bei Pellets-Zentralheizungskesseln bis 30 Kilowatt ein: Hier gingen die Verkäufe um 56,9 Prozent zurück. Auch bei Wärmepumpen gab es ein Minus von 8,7 Prozent.

Betriebe unter Druck

Für die steirischen Installationsbetriebe hat dieser Rückgang weitreichende Folgen. Fehlende Aufträge erschweren nicht nur die Personalplanung, sondern auch die Ausbildung neuer Fachkräfte. „Unterm Strich waren wir, aber auch der Handel und die produzierende Industrie phasenweise mit einer Nachfrage nahe dem Stillstand konfrontiert“, berichtet Anton Berger, Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der WKO Steiermark. Er warnt davor, dass sich solche Einbrüche bei einer unbeständigen Förderpolitik wiederholen könnten.

500 Millionen Euro für Sanierungsoffensive

Mit der im November gestarteten Sanierungsoffensive 2027 stellt die Bundesregierung nun wieder 500 Millionen Euro bereit. Davon sind 179 Millionen Euro für den Heizkesseltausch und 321 Millionen Euro für thermische Sanierungen vorgesehen. Aus Sicht der steirischen Installateure hätte die Förderung allerdings früher starten müssen. Zudem befürchtet die Branche, dass ein begrenzter Fördertopf zunächst für einen starken Anstieg der Nachfrage sorgt, nach dessen Ausschöpfung aber erneut Aufträge ausbleiben. „Das größte Gift für unsere Branche ist, etwas in Aussicht zu stellen, dass es realistisch nicht gibt. Statt immer neue Fördertöpfe zu starten, wäre ein verlässliches Programm über mehrere Jahre der bessere Ansatz. Dann könnten Haushalte investieren und Unternehmen ihre Beschäftigung und Lehrlingsausbildung besser planen“, so Berger.

Kritik an Förderungen

Mit seiner Forderung nach mehr Planungssicherheit steht Berger nicht allein da. Auch der Rechnungshof kritisierte zuletzt die mangelnde Planbarkeit, aufwendige Parallelverfahren und mögliche Überförderungen. Die Sparte Gewerbe und Handwerk der WKO Steiermark schlägt deshalb eine langfristige Strategie mit klaren ökologischen und gesellschaftlichen Zielen vor. „Diese Ziele könnten unabhängig von einzelnen Budgetrunden festgelegt werden“, unterstützt Spartenobmann Johann Reisenhofer die Forderung. Denkbar wären etwa mehrjährige Förderbedingungen, frühzeitig angekündigte Änderungen und eine gemeinsame Anlaufstelle für Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden.

Sorge um Lehrlinge

Von einer langfristigen Lösung würden laut der Sparte nicht nur die Betriebe, sondern auch steirische Haushalte profitieren. Während Haushalte ihre Investitionen besser planen könnten, hätten Installationsunternehmen mehr Sicherheit bei der Beschäftigung ihrer Mitarbeiter. Besonders wichtig sei das für junge Menschen, die eine Lehre in der Branche beginnen möchten. Denn starke Schwankungen bei den Aufträgen erschweren es den Betrieben, langfristige Perspektiven zu bieten. „Diese brauchen wir speziell für die Lehrlingsausbildung“, betont Berger abschließend.