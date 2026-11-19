Vier Millionen Euro Fördergeld für ein privates Kraftwerk in einem steirischen Schutzgebiet? Genau das wird derzeit empfohlen. WWF und Grüne schlagen Alarm und kritisieren den Umgang mit Steuergeld.

Ein geplantes Kleinwasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm in der Steiermark sorgt erneut für Diskussionen. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, empfiehlt der Energiebeirat im Wirtschaftsministerium eine Förderung von vier Millionen Euro für das Projekt. Das Kraftwerk soll in einem Europaschutzgebiet entstehen, obwohl rund um das Vorhaben weiterhin Rechtsverfahren laufen. Sowohl die Umweltschutzorganisation WWF als auch die steirischen Grünen kritisieren die geplante Förderung scharf.

WWF warnt vor Folgen

„Das Kraftwerk würde eine der letzten intakten Flussstrecken Österreichs dauerhaft zerstören. Genau deshalb besteht rund um das Projekt seit vielen Jahren erhebliche Rechtsunsicherheit, die laufend größer wird. Vier Millionen Euro Steuergeld sind hier völlig falsch eingesetzt“, sagt WWF-Expertin Marie Pfeiffer. Der WWF fordert, öffentliche Gelder stattdessen in die Modernisierung bereits bestehender Kraftwerke zu investieren. Denn der rund 17 Kilometer lange Oberlauf der Schwarzen Sulm zählt zu den längsten ökologisch intakten Flussstrecken Österreichs. In seinen Schluchten leben unter anderem Steinkrebse und Bachforellen. Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die Organisation gemeinsam mit lokalen Bürgerinitiativen für den Erhalt der Flusslandschaft ein.

©Tamara Greiner/WWF Österreich Die WWF-Expertin kritisiert die geplante Millionenförderung für das Kraftwerk an der Schwarzen Sulm und warnt vor der Zerstörung einer intakten Flusslandschaft.

Grüne kritisieren ÖVP

Auch die Klubobfrau der steirischen Grünen, Sandra Krautwaschl, übt scharfe Kritik an der geplanten Millionenförderung. Aus ihrer Sicht wird hier Steuergeld für ein privates Kraftwerk eingesetzt, das kaum zur heimischen Stromversorgung beiträgt. Sie wirft der ÖVP vor, die Interessen privater Kraftwerksbetreiber über den Naturschutz zu stellen. „Bei den Menschen wird gespart, für private Kraftwerksbetreiber macht die ÖVP Millionen locker. Und dafür soll auch noch einer unserer letzten unberührten Flüsse geopfert werden. Die Gewinne bleiben bei einigen wenigen, die Rechnung zahlen wir alle. Das ist die Politik der ÖVP“, kritisiert Krautwaschl.

©Die Grünen Steiermark Die steirische Grünen-Chefin kritisiert den Einsatz von vier Millionen Euro Steuergeld für ein privates Kraftwerksprojekt im Schutzgebiet.

Kritik an Regierung

Besonders kritisch sehen die Grünen, dass trotz offener rechtlicher Fragen und Zweifeln an der ökologischen Förderfähigkeit eine Unterstützung empfohlen wird. Krautwaschl nimmt dabei auch Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und die SPÖ in die Pflicht. „Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hat offenbar jedes Gespür dafür verloren, was die Menschen wirklich brauchen und was ihnen wichtig ist. Und was macht eigentlich die SPÖ in dieser Bundesregierung? Sie schaut zu, wie die ÖVP die Interessen privater Investoren über den Schutz unserer Natur stellt“, so Krautwaschl.

Andere Pläne gefordert

Statt vier Millionen Euro in das umstrittene Kraftwerksprojekt zu investieren, fordern die Grünen einen anderen Umgang mit öffentlichen Geldern. Krautwaschl spricht sich für den Ausbau von Stromspeichern sowie mehr Tempo bei Wind- und Sonnenkraft aus. Auch der WWF sieht die Förderung kritisch und fordert Investitionen in bestehende Kraftwerke. Beide Organisationen lehnen damit die geplante Millionenförderung für das Projekt an der Schwarzen Sulm ab.