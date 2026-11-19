Stundenlang wurde in Kitzeck im Sausal (Steiermark) nach einer vermissten Frau gesucht. Rund 120 Einsatzkräfte waren beteiligt. Am Abend brachte eine Feuerwehrdrohne schließlich den entscheidenden Hinweis.

Rund 120 Einsatzkräfte beteiligten sich an der großangelegten Suche nach einer vermissten Frau in Kitzeck im Sausal.

Rund 120 Einsatzkräfte beteiligten sich an der großangelegten Suche nach einer vermissten Frau in Kitzeck im Sausal.

Am Mittwoch, dem 18. November, wurde eine Frau des Jahrgangs 1958 aus der Gemeinde Kitzeck im Sausal vermisst. Seit den Vormittagsstunden fehlte von ihr jede Spur. Am Nachmittag entwickelte sich daraus eine großangelegte Suchaktion. Um 15 Uhr alarmierte die Polizei Heimschuh die Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck, kurz darauf wurde auch die Drohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Leibnitz angefordert.

120 Personen im Einsatz

Das Suchgebiet erstreckte sich über die Bereiche Fresing, Kitzeck und St. Andrä-Höch. Aufgrund der Größe des Geländes wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Neben mehreren Polizeistreifen standen auch die Feuerwehren St. Andrä-Höch und Heimschuh im Einsatz. Zusätzlich unterstützte die Polizei die Suche mit zwei Drohnen. Insgesamt beteiligten sich rund 120 Personen an der Suchaktion.

Auch Suchhunde halfen

Doch nicht nur aus der Luft wurde nach der Frau gesucht. Auch die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) und die Hundestaffel des Grünen Kreuzes rückten mit ihren Suchteams und Hundeführern an. Während die Einsatzkräfte am Boden das Gelände durchkämmten, wurde das weitläufige Gebiet gleichzeitig mit Suchhunden und mehreren Drohnen abgesucht. Die Suche dauerte mehrere Stunden.

©BI d.F. Pronegg Patrick | Kameraden/innen der FF Fresing – Kitzeck | Gegen 20.30 Uhr gelang der entscheidende Durchbruch: Eine Feuerwehrdrohne ortete die vermisste Frau aus der Luft. Sie konnte lebend gerettet werden.

Drohne entdeckt Frau

Gegen 20.30 Uhr kam schließlich der entscheidende Hinweis aus der Luft. Die Drohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Leibnitz konnte die vermisste Frau lokalisieren. Unter der Führung des Bereichsdrohnenbeauftragten wurde die Position umgehend an die Gesamteinsatzleitung weitergegeben. Feuerwehr und Rettungsdienst machten sich daraufhin auf den Weg zur Fundstelle. Dort konnte die Frau lebend aufgefunden und gemeinsam von Feuerwehr und Rettung gerettet werden.

Feuerwehr bedankt sich

Die behördliche Einsatzleitung lag bei der Polizei Heimschuh, die Einsatzleitung der Feuerwehr beim Kommandanten der Feuerwehr Fresing-Kitzeck. Nach dem erfolgreichen Ende der Suchaktion bedankte sich die Freiwillige Feuerwehr Fresing-Kitzeck bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für die Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank ging auch an den Spar-Markt Heimschuh, der kurz vor Geschäftsschluss noch eine Verpflegungsbestellung annahm und den Einsatzkräften kostenlos Süßspeisen zur Verfügung stellte.