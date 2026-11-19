Am Mittwochabend, dem 18. November 2026, kam es im Bereich der Europabrücke in Bruck an der Mur (Steiermark) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Im Bereich der Europabrücke in Bruck an der Mur kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Im Bereich der Europabrücke in Bruck an der Mur kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Am Mittwochabend, dem 18. November, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Europabrücke gerufen. Zwei Autos waren in den Unfall verwickelt. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde dabei glücklicherweise niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und bauten einen Brandschutz auf. Anschließend unterstützten sie ein Abschleppunternehmen sowie den ÖAMTC beim Abschleppen der Fahrzeuge. Insgesamt standen neun Feuerwehrmitglieder mit zwei Einsatzfahrzeugen, einem KRFS und einem HLF-3, im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.