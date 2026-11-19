Rund vier Meter tief stürzten zwei Kälber am Mittwoch in eine Güllegrube in St. Johann am Tauern. Allein gab es für sie kein Entkommen. Drei Feuerwehren rückten an, um die Tiere zu retten. Beide überstanden den Vorfall unverletzt.

Für zwei Kälber hätte dieser Sturz schlimme Folgen haben können. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Johann am Tauern (Gemeinde Pölstal) waren die Tiere am Mittwoch, dem 18. November, in eine rund vier Meter tiefe Güllegrube gefallen. Aus eigener Kraft konnten sie sich nicht mehr befreien. Die Feuerwehr musste anrücken und stand vor einer ungewöhnlichen Rettungsaktion.

Feuerwehrleute stiegen in Güllegrube

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Johann am Tauern, Möderbrugg und Hohentauern rückten gemeinsam aus. Um die beiden Kälber zu erreichen, mussten Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz über eine Leiter in die Grube steigen. Dort versuchten sie, die Tiere vorsichtig in Richtung der Grubenöffnung zu treiben. Anschließend wurden die Kälber mit einer Rundschlinge gesichert. Mithilfe eines Traktors mit Frontlader konnten die Feuerwehrleute sie schließlich aus der Grube heben.

©bfv.judenburg Die Feuerwehr musste anrücken und stand vor einer ungewöhnlichen Rettungsaktion.

Beide Kälber blieben unverletzt

Die Rettungsaktion verlief erfolgreich. Obwohl die beiden Tiere rund vier Meter in die Tiefe gestürzt waren, blieben sie laut Feuerwehr unverletzt. Nach ihrer Befreiung wurden die Kälber gereinigt und wieder zurück in den Stall gebracht. Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die FF St. Johann am Tauern bedankte sich anschließend bei den Kameraden aus Hohentauern und Möderbrugg für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.