Den Blutdruck messen, ohne dafür eine Manschette anlegen zu müssen: An solchen Technologien arbeitete die V.I.E.Med. GmbH aus Wies im Bezirk Deutschlandsberg. Das 2019 gegründete Unternehmen entwickelte Geräte und Software zur Erfassung medizinischer Messwerte. Doch aus den ehrgeizigen Plänen wurde offenbar nicht der erhoffte wirtschaftliche Erfolg. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren über das Unternehmen eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,53 Millionen Euro.

Ausbleibende Zahlungen brachten Firma in Schwierigkeiten

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, führt das Unternehmen seine finanziellen Probleme vor allem auf Schwierigkeiten mit einem wichtigen Projektpartner zurück. Demnach seien vereinbarte Zahlungen ausgeblieben. Dazu kamen Vertragsstreitigkeiten, die sich laut den Angaben im Insolvenzantrag auch auf die Entwicklung der Medizinprodukte auswirkten. Ein laufendes Zulassungsverfahren konnte dadurch nicht abgeschlossen werden. Zusätzlich habe das Unternehmen beantragte Fördermittel und Forschungsprämien bislang nicht erhalten. Die finanziellen Schwierigkeiten spitzten sich schließlich so weit zu, dass die Firma im Jahr 2026 keine Umsätze mehr erzielen konnte. Damit fehlten die Einnahmen, um laufende Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Angaben zu den Insolvenzursachen stammen vom betroffenen Unternehmen und sind nicht unabhängig geklärt.

Medizinische Geräte sollten Blutdruckmessung vereinfachen

Die V.I.E.Med. GmbH hatte sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medizintechnik spezialisiert. Dabei ging es unter anderem um Sensoren, Algorithmen und Software, mit denen sich wichtige Gesundheitswerte erfassen und auswerten lassen. Unter der Marke „Scheicher Diagnostics“ arbeitete das Unternehmen beispielsweise an Geräten zur Blutdruckmessung ohne klassische Oberarmmanschette. Die Technologie sollte medizinische Untersuchungen für Patienten vereinfachen und auch eine längerfristige Überwachung von Vitaldaten ermöglichen. Auf seiner Internetseite stellte das Unternehmen unter anderem Geräte vor, die Messwerte an eine Smartphone-App übertragen sollten. Die Produkte waren dort allerdings ausdrücklich noch nicht zum Kauf erhältlich, da die medizinische Zulassung ausstand.

Firma wird nicht weitergeführt

Von der Insolvenz sind laut AKV derzeit 27 Gläubiger betroffen. Beschäftigte sind nach den vorliegenden Unterlagen nicht mehr im Unternehmen tätig. Eine Rettung des Betriebs ist nicht vorgesehen. Stattdessen soll die Gesellschaft liquidiert werden. Damit müssen nun auch die vorhandenen Vermögenswerte verwertet werden. Dazu gehören unter anderem Entwicklungsprototypen, elektronische Bauteile, Software sowie weitere Gegenstände aus den Forschungsprojekten. Der KSV1870 beziffert das vorhandene Vermögen mit einem Buchwert von rund 1,6 Millionen Euro. Bei einer Verwertung im Zuge der Insolvenz wird der erzielbare Wert allerdings nur auf rund 300.000 Euro geschätzt. Wie viel Geld tatsächlich hereinkommt, bleibt abzuwarten. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 12. Jänner 2027 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 26. Jänner 2027 angesetzt.