Die Skisaison in der Steiermark ist gestartet: Auf der Reiteralm laufen seit Donnerstag die ersten Lifte. Am Freitag folgt die Planai, am Samstag die Turracher Höhe. Noch ist das Angebot klein, doch auch Neuschnee kündigt sich an.

Die Skier können wieder aus dem Keller geholt werden! Während in vielen steirischen Tälern noch wenig an Winter erinnert, ist auf den Bergen rund um Schladming bereits die neue Skisaison angelaufen.

Die Skier können wieder aus dem Keller geholt werden! Während in vielen steirischen Tälern noch wenig an Winter erinnert, ist auf den Bergen rund um Schladming bereits die neue Skisaison angelaufen.

Die Skier können wieder aus dem Keller geholt werden! Während in vielen steirischen Tälern noch wenig an Winter erinnert, ist auf den Bergen rund um Schladming bereits die neue Skisaison angelaufen. Seit Donnerstag, dem 19. November 2026, können Wintersportler auf der Reiteralm wieder ihre ersten Schwünge ziehen. Und dabei bleibt es nicht: Schon in den nächsten beiden Tagen öffnen weitere Skigebiete ihre ersten Lifte. Auch beim Wetter könnte sich langsam etwas tun. Für die kommenden Tage wird in höheren Lagen Neuschnee erwartet.

Reiteralm macht den Anfang

Den Auftakt in die steirische Skisaison macht die Reiteralm im Bezirk Liezen. Dort hat am Donnerstag die Schoberbahn den Betrieb aufgenommen. Sie bringt Wintersportler auf bis zu 1.810 Meter Seehöhe. Zum Start steht zunächst die blaue Schoberabfahrt zur Verfügung. Wer ins Skigebiet möchte, kann dafür die Gondelbahn Preunegg Jet nutzen. Auch die Reiteralmhütte hat bereits geöffnet. Die beiden Bahnen sind vorerst täglich von 8.30 bis 16 Uhr in Betrieb. Möglich gemacht haben den frühen Saisonstart vor allem die kalten Nächte der vergangenen Tage. Dank künstlicher Beschneiung konnte eine erste Piste vorbereitet werden. Für die vollständige Öffnung des Skigebiets reicht die Schneelage allerdings noch nicht.

Schon am Freitag geht es auf der Planai los

Lange müssen Skifans nicht auf weitere Angebote warten. Bereits am Freitag, dem 20. November, startet auch die Planai bei Schladming in die Wintersaison. Zum Auftakt wird die Märchenwiesebahn geöffnet, die täglich von 8.30 bis 16 Uhr fährt. Eine Besonderheit gibt es bei der Anreise: Von Freitag bis Sonntag bringt die Gondelbahn Planai WEST die Gäste zunächst auf den Berg. Anschließend geht es mit kostenlosen Shuttlebussen weiter zur Märchenwiesebahn. Von Montag bis Donnerstag, 23. bis 26. November, ist die Zufahrt mit dem eigenen Auto über die Planaistraße mautfrei möglich. Für Erwachsene kostet die Tageskarte zum Saisonstart 49,50 Euro, Jugendliche zahlen 39,50 Euro und Kinder 26 Euro. Diese Sonderpreise gelten zunächst bis zum 26. November.

Turracher Höhe folgt am Samstag

Auch auf der Turracher Höhe, an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark, laufen die Vorbereitungen für den ersten Skitag. Dort soll die Wintersaison am Samstag, dem 21. November, beginnen. Zum Start werden die Wildkopfbahn und die Zirbenwaldbahn geöffnet. Damit stehen den Besuchern zunächst ausgewählte Abfahrten zur Verfügung, darunter die Wildkopfabfahrt und die Märchenwaldabfahrt. Die Tageskarte kostet zum Saisonauftakt 44 Euro. Der reguläre Liftbetrieb ist von 9 bis 16 Uhr vorgesehen.

Jetzt könnte auch noch Neuschnee dazukommen

Passend zum Saisonstart zeigt sich auch das Wetter zunehmend winterlich. Ein Italientief bringt am Donnerstag Niederschläge in die Steiermark. In höheren Lagen fällt dabei Schnee, weiter unten vielerorts noch Regen. Laut den aktuellen Bergwetterprognosen sind in den kommenden Tagen weitere Schneeschauer möglich. Vor allem auf den Bergen könnten einige Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Am Wochenende wird es zudem kälter, wodurch die Schneefallgrenze zeitweise weiter sinken dürfte. Für eine durchgehend winterliche Landschaft in den Tälern reicht das vorerst aber nicht überall. Dort sind die Temperaturen teilweise noch zu hoch, damit sich eine dauerhafte Schneedecke bilden kann. Wer bereits am Wochenende auf die Piste möchte, sollte deshalb vor der Anreise die aktuellen Schneeberichte prüfen. Denn noch sind nur einzelne Lifte und Abfahrten geöffnet. Weitere Pisten sollen je nach Wetter und Schneelage schrittweise dazukommen.