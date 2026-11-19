Mehr als eine halbe Million Euro pro Tag, allein für Zinsen. So viel Geld muss das Land Steiermark im kommenden Jahr voraussichtlich für seine Schulden aufbringen, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Rechnungsabschluss: So hoch sind die Schulden der Steiermark wirklich. Und es könnte noch deutlich mehr werden. Der am Donnerstag, dem 19. November 2026, beschlossene mittelfristige Finanzrahmen zeichnet ein Bild, das auch Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) Sorgen bereitet. Ohne grundlegende Reformen könnte der Schuldenstand bis 2030 auf knapp zwölf Milliarden Euro anwachsen. Die Entwicklung sorgt nun auch für politische Konsequenzen: Die SPÖ will der gesamten Landesregierung das Misstrauen aussprechen. Unterstützung kommt von den NEOS.

© Land Steiermark / Robert Binder Der am Donnerstag, dem 19. November 2026, beschlossene mittelfristige Finanzrahmen zeichnet ein Bild, das auch Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) Sorgen bereitet.

Steiermark steuert auf fast zwölf Milliarden Euro Schulden zu

Noch bei der Präsentation des Landesbudgets für 2027 stand eine Verringerung der Neuverschuldung im Mittelpunkt. Für das kommende Jahr ist ein Defizit von rund 594 Millionen Euro vorgesehen. Damit würde das Land zwar weniger neue Schulden aufnehmen als 2026, die Gesamtverschuldung aber dennoch weiter steigen. Die längerfristige Vorschau zeigt nun, wie angespannt die finanzielle Situation bleibt. Bereits 2028 könnte das jährliche Minus wieder auf rund 894 Millionen Euro anwachsen. Für 2029 werden etwa 1,03 Milliarden Euro und für 2030 sogar rund 1,12 Milliarden Euro an zusätzlichem Finanzierungsbedarf erwartet. Damit würde auch der Schuldenberg deutlich wachsen. Während für Ende 2027 noch rund 8,86 Milliarden Euro veranschlagt sind, könnten es drei Jahre später bereits 11,89 Milliarden Euro sein. Dabei handelt es sich um Prognosen auf Basis des aktuellen Finanzrahmens. Die tatsächliche Entwicklung hängt unter anderem davon ab, welche Einsparungen und Reformen umgesetzt werden.

Allein die Zinsen könnten 331 Millionen Euro kosten

Besonders deutlich werden die Folgen bei den Zinszahlungen. Im Jahr 2027 sind dafür bereits rund 190 Millionen Euro vorgesehen. Bis 2030 könnte diese Belastung auf etwa 331 Millionen Euro jährlich ansteigen. Umgerechnet wären das dann mehr als 900.000 Euro pro Tag, die allein für die Zinsen aufgebracht werden müssten. Geld, das nicht mehr für andere Aufgaben des Landes zur Verfügung steht. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf. Er fordert strukturelle Reformen und nimmt dabei auch seine Regierungskollegen in die Pflicht. „Sonst müssen wir 2028 über die Finanzierbarkeit des Landes reden“, warnt der ÖVP-Politiker. Die größten Ausgabenbereiche bleiben unter anderem Gesundheit, Pflege, Soziales, Personal und Bildung. Konkrete Einsparungen in den jeweiligen Ressorts müssten laut Ehrenhöfer von den zuständigen Regierungsmitgliedern erarbeitet werden. Neue Abgaben lehnt der Finanzlandesrat hingegen ab.

©Land Steiermark/Puchinger SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher macht dafür insbesondere Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verantwortlich

SPÖ bringt Misstrauensantrag gegen gesamte Regierung ein

Die neuen Zahlen haben auch die Opposition auf den Plan gerufen. Die SPÖ kündigte am Donnerstag an, bei der nächsten Landtagssitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte FPÖ-ÖVP-Landesregierung einzubringen. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher macht dafür insbesondere Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verantwortlich. Dieser könne sich nach Ansicht der Sozialdemokraten nicht hinter seinem Finanzlandesrat verstecken. „Als Landeshauptmann trägt er die volle politische Gesamtverantwortung“, betont Lercher. Zusätzlich zum Misstrauensantrag will die SPÖ eine Dringliche Anfrage an Kunasek richten. Darin soll die finanzielle Entwicklung des Landes thematisiert werden.

©SPÖ Steiermark „Als Landeshauptmann trägt er die volle politische Gesamtverantwortung“, betont Lercher.

NEOS unterstützen Antrag und fordern geheime Abstimmung

Auch die steirischen NEOS kündigten am Donnerstag ihre Unterstützung für den Misstrauensantrag an. Klubobmann Niko Swatek sieht in der aktuellen Entwicklung ein grundsätzliches Problem innerhalb der blau-schwarzen Landesregierung. „Die Gleichung ist einfach: Die Steiermark braucht dringend Reformen. Auf der Regierungsbank sitzt jedoch das Reformproblem“, kritisiert Swatek. Besonders bemerkenswert findet er die Warnungen von Finanzlandesrat Ehrenhöfer selbst. Wenn dieser öffentlich Reformen einfordere und zugleich mangelnde Bereitschaft innerhalb der Regierung anspreche, sei das für die NEOS ein Zeichen wachsender Spannungen in der Koalition. Die Partei fordert deshalb, den Misstrauensantrag geheim abstimmen zu lassen. Swatek argumentiert, dass dadurch auch ÖVP-Abgeordnete frei über das Vertrauen in die Landesregierung entscheiden könnten. Auch Grüne und KPÖ üben Kritik am Budgetkurs, setzen bei möglichen Gegenmaßnahmen allerdings andere Schwerpunkte. Während die Grünen umfassende Reformen unter anderem im Gesundheits- und Pflegebereich verlangen, fordert die KPÖ zusätzliche Einnahmen, etwa durch eine Parkplatzabgabe für Einkaufszentren oder eine Lkw-Maut auf Landesebene. Am Dienstag, dem 24. November 2026, kommt der steirische Landtag um 10 Uhr zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dort soll der angekündigte Misstrauensantrag behandelt werden.