Im Sommer war noch Hoffnung da, jetzt ist Schluss: Das Stadtcafé am Voitsberger Hauptplatz hat nach seiner Insolvenz geschlossen. Seit 22. Oktober bleiben die Türen zu. Für das Lokal wird jedoch gerade ein neuer Betreiber gesucht.

Für viele Voitsberger war das Stadtcafé am Hauptplatz ein vertrauter Treffpunkt. Doch wer dort auf einen Kaffee vorbeischauen möchte, steht mittlerweile vor verschlossenen Türen. Nachdem im August die Insolvenz über die Betreiberin bekannt geworden war, bestand zunächst noch Hoffnung, dass das Lokal weitergeführt werden könnte. Nun gibt es Gewissheit: Seit dem 22. Oktober 2026 ist das Stadtcafé geschlossen. Ganz verloren ist der Standort allerdings noch nicht, denn im Hintergrund wird bereits nach einem neuen Betreiber gesucht.

Warum das Stadtcafé nicht weitermachen konnte

Die finanziellen Schwierigkeiten wurden bereits im Sommer öffentlich. Am 4. August 2026 eröffnete das Landesgericht Graz ein Konkursverfahren über das Vermögen von Melike Kücükyasar, die als Pächterin für das Stadtcafé verantwortlich war. Den Lokalbetrieb führte ihr Ehemann Josef Kücükyasar. Das Verfahren war auf Antrag eines Gläubigers eröffnet worden. Hintergrund waren laut damaligen Informationen des Kreditschutzverbandes ausstehende Zahlungen an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Trotz der Insolvenz zeigte sich die Betreiberfamilie zunächst zuversichtlich, den Betrieb aufrechterhalten zu können. Diese Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen. Wie Insolvenzverwalter Wolfgang Klobassa gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, musste das Café mit 22. Oktober schließen. „Die Ertragslage hat eine Fortführung im Interesse der Gläubiger einfach nicht hergegeben“, erklärt der Rechtsanwalt. Damit war eine wirtschaftlich vertretbare Weiterführung des bisherigen Betriebs nicht mehr möglich.

Neuer Betreiber für das Stadtcafé gesucht

Die Schließung bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass das bekannte Café am Voitsberger Hauptplatz für immer Geschichte sein muss. Laut Insolvenzverwalter bemüht sich der Eigentümer des Gebäudes bereits darum, einen Nachfolger für das Lokal zu finden. Ob es schon konkrete Interessenten gibt und wann eine mögliche Wiedereröffnung stattfinden könnte, ist derzeit nicht bekannt. Für das Stadtcafé wäre es nicht der erste Betreiberwechsel. Bereits Anfang 2024 wurde das Lokal nach einer mehrwöchigen Pause wiedereröffnet. Damals hatte sich die langjährige Pächterin Tanja Uhl zurückgezogen. Ob nun erneut ein Neustart gelingt, bleibt abzuwarten.

Mehrere Veränderungen in Voitsbergs Gastronomie

Für die Innenstadt kommt die Nachricht in einer Phase, in der sich die lokale Gastronomieszene deutlich verändert. Bereits zuvor hatte die Pizzeria „La Corte“ geschlossen. Auch die Eventbar „Da Nussi“ verabschiedete sich aus Voitsberg und übersiedelte nach Köflach. Eine weitere Veränderung steht zum Jahreswechsel bevor: Manfred und Elisabeth Prettenthaler, die das Gasthaus „Zur alten Post“ seit Jahrzehnten führen, gehen in Pension. Auch für diesen Betrieb wird nach einer Nachfolge gesucht. Beim Stadtcafé richtet sich der Blick nun auf den Gebäudeeigentümer und die Suche nach einem neuen Pächter.