Der steirische Unternehmer Rudolf Nestler ist am 14. November im Alter von 92 Jahren gestorben. Jahrzehntelang prägte er die Feuerwehr Edelschrott, die er rund 18 Jahre führte. Erst 2024 wurde er für 70 Jahre Dienst ausgezeichnet.

In Edelschrott im Bezirk Voitsberg ist die Trauer groß. Rudolf Nestler, der über Jahrzehnte sowohl als Unternehmer als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr eine wichtige Rolle im Ort spielte, ist verstorben.

In Edelschrott im Bezirk Voitsberg ist die Trauer groß. Rudolf Nestler, der über Jahrzehnte sowohl als Unternehmer als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr eine wichtige Rolle im Ort spielte, ist verstorben.

In Edelschrott im Bezirk Voitsberg ist die Trauer groß. Rudolf Nestler, der über Jahrzehnte sowohl als Unternehmer als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr eine wichtige Rolle im Ort spielte, ist am Samstag, dem 14. November 2026, im 93. Lebensjahr verstorben. Besonders eng war sein Leben mit der Feuerwehr verbunden: Bereits 1954 trat er ihr bei. Auch die Entwicklung eines bekannten Landtechnikbetriebs in der Gemeinde trägt seine Handschrift.

Fast zwei Jahrzehnte an der Spitze der Feuerwehr

Als Rudolf Nestler im April 1954 zur Freiwilligen Feuerwehr Edelschrott kam, war er gerade einmal 20 Jahre alt. Schon drei Jahre später übernahm er als Löschmeister erste Verantwortung. 1967 wurde er zum Kommandantstellvertreter gewählt, 1971 schließlich zum Kommandanten. Insgesamt rund 18 Jahre führte er die Feuerwehr. In dieser Zeit wurde unter anderem ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft und das Rüsthaus erweitert. Auch die Modernisierung der Ausrüstung fiel in seine Amtszeit. 1989 zog sich Nestler aus der Führungsfunktion zurück. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenhauptbrandinspektor ernannt. Seine Verbundenheit zur Feuerwehr blieb über die aktive Kommandantenzeit hinaus bestehen. 2024 erhielt er eine besondere Auszeichnung für 70 Jahre Feuerwehrdienst. Über die Jahrzehnte kamen zahlreiche weitere Ehrungen für sein Engagement hinzu.

Auch als Unternehmer prägte er Edelschrott

Neben seiner Tätigkeit bei der Feuerwehr war Rudolf Nestler eng mit der heimischen Wirtschaft verbunden. Er gründete den Landtechnikbetrieb Nestler, der sich über Jahrzehnte in Edelschrott etablierte. Später übergab er das Unternehmen an seinen Sohn Harald. Im Jahr 2024 konnte der Familienbetrieb bereits sein 45-jähriges Bestehen feiern. Auch bei der Feuerwehr setzte sich das Engagement innerhalb der Familie fort: Sohn Harald Nestler übernahm später ebenfalls die Funktion des Feuerwehrkommandanten und führte die Wehr von 1996 bis 2020.

Feuerwehr nimmt Abschied von langjährigem Kameraden

Die Nachricht von seinem Tod löst vor allem innerhalb der Feuerwehr große Betroffenheit aus. Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb und der Edelschrotter Feuerwehrkommandant Harald Sabetz würdigen Nestler als „verlässlichen, pflichtbewussten und über Generationen prägenden Kameraden“. Sein Einsatz bleibe ein wichtiger Teil der Geschichte der Feuerwehr Edelschrott, betonen die beiden. Ihr Mitgefühl gelte seiner Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden.