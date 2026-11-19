In Gleisdorf hat am Donnerstag eine neue Müller-Filiale eröffnet, mit einer Besonderheit, die es in Österreich bisher noch nicht gab: einer eigenen Gesundheitswelt. Dazu kommen 23 neue Arbeitsplätze und eine Einkaufshilfe mit KI.

Wer in Gleisdorf künftig bei Müller einkaufen möchte, kann sich auf eine Besonderheit freuen. Am Donnerstag, dem 19. November, hat die Drogeriekette ihre neue Filiale in der Ludwig-Binder-Straße 1 eröffnet. Auf rund 1.600 Quadratmetern gibt es neben den bekannten Drogerie- und Parfümerieprodukten auch Spielwaren, Haushaltsartikel und vieles mehr. Doch vor allem ein Bereich unterscheidet den neuen Standort von allen anderen Müller-Filialen in Österreich.

Diese Besonderheit gibt es erstmals in Österreich

In Gleisdorf hat Müller seine erste österreichische Filiale mit einer eigenen Gesundheitswelt eröffnet. Dort werden unterschiedliche Gesundheitsprodukte angeboten, die nicht apothekenpflichtig sind. Eine weitere Neuerung: Bei der Suche nach passenden Produkten können sich Kundinnen und Kunden von einer KI-gestützten Suchfunktion unterstützen lassen. Gerade bei einem umfangreichen Sortiment soll das die Orientierung erleichtern. Damit erhält die Stadt im Bezirk Weiz eine Besonderheit, die es laut Stadtgemeinde bisher in keiner anderen österreichischen Müller-Filiale gegeben hat.

23 neue Arbeitsplätze in Gleisdorf

Auch für den Wirtschaftsstandort ist die Eröffnung von Bedeutung. Insgesamt sind durch die neue Filiale 23 Arbeitsplätze entstanden. Bei der offiziellen Eröffnung waren Bürgermeister Christoph Stark und Stadtmarketing-Geschäftsführer Gerwald Hierzi vor Ort, um dem Team zum Start zu gratulieren. Neben der Gesundheitswelt finden Kundinnen und Kunden unter anderem eine Baby-Kind-Welt, einen Naturshop und einen eigenen Bereich für Tierbedarf. Dazu kommen die klassischen Müller-Sortimente von Parfümerie und Kosmetik bis hin zu Schreibwaren und Multimedia. Insgesamt umfasst das Sortiment der Drogeriekette rund 190.000 Artikel, wobei nicht sämtliche Produkte in jeder einzelnen Filiale erhältlich sein müssen.

20 Prozent Rabatt zur Eröffnung

Zum Start gibt es für Kundinnen und Kunden außerdem eine Aktion: Von Donnerstag, 19. November, bis einschließlich Samstag, 21. November 2026, gewährt Müller in der neuen Gleisdorfer Filiale 20 Prozent Eröffnungsrabatt auf zahlreiche Produkte. Bestimmte Artikel und bereits reduzierte Waren sind davon ausgenommen. Geöffnet ist die Filiale in der Ludwig-Binder-Straße 1 von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 18.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 17 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 21:45 Uhr aktualisiert