Am Freitag wird es in der Steiermark etwas milder: Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. Nach örtlichem Frühnebel wechseln Sonne und Wolken. Im Norden sind Regenschauer möglich, auf den Bergen kann vereinzelt Schnee fallen.

Nach einem teilweise frostigen Start steigen laut GeoSphere Austria die Temperaturen im Tagesverlauf wieder deutlich an. Vielerorts zeigt sich zwischendurch die Sonne, längere Regenphasen sind in den meisten Regionen nicht zu erwarten. Allerdings gibt es einen Teil des Landes, in dem auch Schneeflocken möglich sind.

Bis zu 12 Grad in der Steiermark

In den frühen Morgenstunden kann es zunächst noch empfindlich kalt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Besonders in den Tälern und Becken können sich örtlich Nebelfelder halten. Sobald sich diese auflösen, wechseln sich sonnige Abschnitte mit dichteren Wolken ab. Dabei steigen die Temperaturen auf 7 bis 12 Grad. Vor allem im Süden und Osten der Steiermark stehen die Chancen auf längere trockene und freundliche Phasen gut.

Hier kann es sogar schneien

Anders sieht es in der nördlichen Obersteiermark aus. Dort ziehen zeitweise dichtere Wolken durch, aus denen auch einzelne Regenschauer fallen können. Auf den Bergen mischen sich Schneeflocken dazu. Laut aktueller Wetterprognose liegt die Schneefallgrenze bei etwa 1.300 Metern. In tieferen Lagen bleibt es dagegen überwiegend bei Regen. Auch der Wind ist im Norden stärker zu spüren. Besonders in höheren Lagen weht der Westwind lebhaft, während es im Süden meist deutlich ruhiger bleibt.