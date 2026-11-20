Im Weißen Saal der Grazer Burg standen am Donnerstagabend, dem 19. November 2026, jene Menschen im Mittelpunkt, die sich seit vielen Jahren für den steirischen Sport einsetzen. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) überreichte gemeinsam mit Vertretern der steirischen Sportdachverbände insgesamt 45 Sportverdienstzeichen in Bronze, Silber und Gold. Die Auszeichnungen gingen an ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre aus unterschiedlichen Sportarten. Doch nicht nur langjähriges Engagement wurde gewürdigt: Auch ein noch junger Grazer Verein durfte sich über eine besondere Ehrung freuen.

Grazer Verein geehrt

Die „Graz Cheersport Royals“ wurden als „Sportverein des Jahres“ ausgezeichnet. Besonders bemerkenswert ist dabei die kurze Vereinsgeschichte: Erst 2024 gegründet, zählt der Verein mittlerweile mehr als 250 aktive Athletinnen und Athleten. Damit hat er sich innerhalb kurzer Zeit zu einer wichtigen Einrichtung im Cheersport entwickelt. Neben dem sportlichen Angebot spielt auch das soziale Engagement eine große Rolle. Über ein eigenes Buddy-System unterstützt der Verein Familien, die mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. So soll möglichst vielen Kindern die Teilnahme am Cheersport ermöglicht werden.

Einsatz über Jahrzehnte

Während die Grazer Royals für ihre Entwicklung und ihr soziales Engagement geehrt wurden, standen bei den weiteren Auszeichnungen die langjährigen Verdienste im Mittelpunkt. Manche der ausgezeichneten Funktionärinnen und Funktionäre engagieren sich bereits seit Jahrzehnten für den Sport. „Sie alle haben sich in außergewöhnlichem Maße um den Sport in unserer Steiermark verdient gemacht. Sie investieren Zeit, Kraft und Leidenschaft – und das über viele Jahre, manche sogar über Jahrzehnte hinweg. Das ist alles andere als selbstverständlich“, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek bei der Ehrung. Er verwies dabei auch auf die Bedeutung der tausenden Ehrenamtlichen, die das steirische Vereinsleben mittragen.

©Land Steiermark/Foto Fischer Insgesamt wurden 2026 45 ehrenamtliche Sportfunktionärinnen und Sportfunktionäre mit steirischen Sportverdienstzeichen ausgezeichnet.

45 Personen geehrt

Die Sportverdienstzeichen wurden in drei Kategorien vergeben. Drei Personen erhielten die Auszeichnung in Bronze, 15 in Silber und 27 in Gold. Zu den Geehrten zählen unter anderem Engagierte aus dem Fußball, Judo, Turnsport, Handball, Basketball und vielen weiteren Sportarten. Die Auszeichnungen würdigen ihren langjährigen Einsatz in Vereinen sowie in Fach- und Dachverbänden. Bei der Feier waren unter anderem Bundesrätin Antonia Herunter sowie die Präsidenten der Sportdachverbände Sportunion, ASVÖ und ASKÖ vertreten.

Diese Personen wurden ausgezeichnet: Sportverdienstzeichen in Bronze: Anton Baumgartner (Steirischer Fußballverband, GAK 1902)

(Steirischer Fußballverband, GAK 1902) Peter Reithofer-Kainz (Herta Reich Gymnasium Mürzzuschlag, Initiative Bewegung und Sport, Schulsport Hockey)

(Herta Reich Gymnasium Mürzzuschlag, Initiative Bewegung und Sport, Schulsport Hockey) Gerald Tauber (Steirischer Dartsportverband) Sportverdienstzeichen in Silber: Sabine Gölles (Judolandesverband Steiermark)

(Judolandesverband Steiermark) Agnes Wieser (Union Turnverein Stainz, Sportunion Steiermark)

(Union Turnverein Stainz, Sportunion Steiermark) Andreas Schwammerlin (GKB Sportverein Graz, ATSE Graz)

(GKB Sportverein Graz, ATSE Graz) Gernot Kasparek (Steirischer Verband für Kraftdreikampf)

(Steirischer Verband für Kraftdreikampf) Martin Wippel (Steirische Flugsportunion, Österreichischer Aeroclub)

(Steirische Flugsportunion, Österreichischer Aeroclub) Helmut Thalhuber (ÖTK Sektion Steirische Eisenwurzen)

(ÖTK Sektion Steirische Eisenwurzen) Christian Kranz (Steirischer Landesverband für American Football)

(Steirischer Landesverband für American Football) Hans Peter Hofferek (Naturfreunde Trofaiach, Naturfreunde Steiermark)

(Naturfreunde Trofaiach, Naturfreunde Steiermark) Ewald Stadlhofer (Steirischer Verband für Kraftdreikampf)

(Steirischer Verband für Kraftdreikampf) Harald Egger (Graz Giants, Steirischer Landesverband für American Football)

(Graz Giants, Steirischer Landesverband für American Football) Christian Savora (Hockey Club Graz)

(Hockey Club Graz) Hans-Jörg Weber (Steirischer Rollsport- und Inlineskate-Verband)

(Steirischer Rollsport- und Inlineskate-Verband) Hans-Peter Kraus (SportClub Highlanders, Steirischer Rollsport- und Inlineskate-Verband)

(SportClub Highlanders, Steirischer Rollsport- und Inlineskate-Verband) Gudrun Duschek (ÖTB Turnverein Judenburg 1864, Turnsport Steiermark)

(ÖTB Turnverein Judenburg 1864, Turnsport Steiermark) Jörg Christandl (Allgemeiner Turnverein Graz, Klagenfurter Turnverein, Die Turnakademie, Turnsport Steiermark, Turnsport Kärnten) Sportverdienstzeichen in Gold: Peter Deutscher (Kapfenberger Skiverein, Steirischer Skiverband)

(Kapfenberger Skiverein, Steirischer Skiverband) Elfriede Kaltenegger (Reitklub Zeltweg-Farrach)

(Reitklub Zeltweg-Farrach) Gerhard Engelbrecht (Sportverein St. Radegund, Club Fit Mariatrost)

(Sportverein St. Radegund, Club Fit Mariatrost) Martin Feldbacher (ESV Falke Gösting, Bezirksverband der Eisschützenvereine Graz-Nordwest)

(ESV Falke Gösting, Bezirksverband der Eisschützenvereine Graz-Nordwest) Johann Stabler (MM Novopan)

(MM Novopan) Karl-Heinz Rumpold (ATV Trofaiach, Handballclub BT Füchse)

(ATV Trofaiach, Handballclub BT Füchse) Heimo Mitteregger (Steirischer Fußballverband)

(Steirischer Fußballverband) Franz Reithofer (ATUS Raika Langenwang, Sportunion Steiermark)

(ATUS Raika Langenwang, Sportunion Steiermark) Robert Kurz (ESV Hafendorf, Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport)

(ESV Hafendorf, Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport) Reinhold Prasch (TUS Feldbach)

(TUS Feldbach) Petra Schmidt (Fitsportverein Gleinstätten)

(Fitsportverein Gleinstätten) Christian Wagner (Judoclub TSV Hartberg, Judoclub TSV Friedberg, Judoclub ASVÖ Friedberg, Judolandesverband Steiermark, Judo Austria)

(Judoclub TSV Hartberg, Judoclub TSV Friedberg, Judoclub ASVÖ Friedberg, Judolandesverband Steiermark, Judo Austria) Karl Celin (SC Obdach/Sektion Karate, Karateverband Steiermark, Österreichischer Karatebund)

(SC Obdach/Sektion Karate, Karateverband Steiermark, Österreichischer Karatebund) Maria Netzas (Steirischer Behindertensportverband)

(Steirischer Behindertensportverband) Klaus Müller (Steirischer Leichtathletik-Verband)

(Steirischer Leichtathletik-Verband) Elfriede Glatz (ESV Vornholz)

(ESV Vornholz) Johann Schrottner (Alpenverein Hitzendorf, Alpenverein Steiermark)

(Alpenverein Hitzendorf, Alpenverein Steiermark) Michael Fuchs (UBSC Graz, Steirischer Basketballverband)

(UBSC Graz, Steirischer Basketballverband) Gottfried Rothschedl (Steirischer Fußballverband)

(Steirischer Fußballverband) Karin Hütter (ESK Graz)

(ESK Graz) Barbara Baumann (Karate-Do Graz, Karateverband Steiermark)

(Karate-Do Graz, Karateverband Steiermark) Alfred Ogris (KSC Holding Graz)

(KSC Holding Graz) Arnd Meißl (ESV Schisprung Mürzzuschlag)

(ESV Schisprung Mürzzuschlag) Josef Köck (Schützenverein Pischelsdorf)

(Schützenverein Pischelsdorf) Walter Ambros (KSC Holding Graz)

(KSC Holding Graz) Barbara Lechner (Reitclub Waltenbach, Landesverein der Ländlichen Reiter und Fahrer Steiermark, Steirischer Pferdesportverband)

(Reitclub Waltenbach, Landesverein der Ländlichen Reiter und Fahrer Steiermark, Steirischer Pferdesportverband) Alfred Trinker (Sportunion Haus, Organisationskomitee für Skigroßveranstaltungen)

Dank an Ehrenamtliche

Zum Abschluss seiner Würdigung hob Kunasek hervor, wie wichtig der freiwillige Einsatz für die steirische Sportlandschaft ist. Ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen könnten viele Vereine ihre Arbeit nicht in dieser Form leisten. Besonders Kinder und Jugendliche profitieren davon, dass sich Menschen in ihrer Freizeit für den Sport engagieren. „Sie sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche ihren Sport ausüben können, dass Vereine funktionieren, dass Gemeinschaft entsteht und dass sportliche Erfolge überhaupt erst möglich werden. Ich gratuliere herzlich zur mehr als verdienten Auszeichnung“, so Kunasek.