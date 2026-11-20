Sigrun Bergmann (56) aus Gleisdorf überstand zig Operationen und Momente, in denen sie nicht mehr wollte. Heute ist sie Oma, Autorin und Mutmacherin. Und steigt regelmäßig mit Stützen auf „ihren“ Schöckl.

Es gab Momente im Leben von Sigrun Bergmann, in denen die Dunkelheit zu gewinnen schien. Momente, in denen der Schmerz die Hoffnung auf ein Minimum schrumpfen ließ. Doch wer die sportliche 56-Jährige heute in Gleisdorf sieht, erlebt eine Frau, die ihr Schicksal ins Positive wendet.

„Es hätte nur eine Knie-OP sein sollen“

2013 sollte ein künstliches Kniegelenk der Sportlerin Sigrun das gewohnte Leben zurückgeben. Doch ein MRSA-Keim machte alles zunichte. Nach mehreren Operationen folgte 2015 der erste Schock: Ihr Bein war irreparabel geschädigt. Um eine Amputation im Oberschenkel möglichst zu vermeiden, entschied sie sich für eine seltene Borggreve-Umkehrplastik. Doch die Hoffnung auf einen funktionierenden Ersatz scheiterte, eine Amputation folgte. „Damals hatte ich noch einen 20 Zentimeter langen Oberschenkelstumpf“, erinnert sich die Gleisdorferin.

©Sigrun Bergmann Mutig voran: Sigrun Bergmann wandelte ihre Schicksalsschläge in Positives.

Der nächste Schlag

Doch das Schicksal hielt noch eine weitere Prüfung parat. Ende 2019 wurde ein bösartiger Knochentumor entdeckt, es folgte Chemotherapie. Einige Zeit später kehrte die tückische Krankheit im Jahr 2021 zurück. Die Konsequenz: eine Hüftexartikulation, die komplette Entfernung des Beines im Gelenk. „Auf der Intensivstation gab es Momente, in denen ich wollte, dass die Maschinen einfach abgestellt werden“, gesteht Sigrun rückblickend über die schwersten Stunden.

Liebe als größter Anker

Eine Intensivkrankenschwester redete ihr Mut zu: Sie solle an ihre Kinder denken und daran, dass sie einmal Oma werden möchte. Diese Worte gaben neuen Lebensmut. Auch ihr Mann wich nie von ihrer Seite: „Er war derjenige, der in all der Zeit zu 100 Prozent hinter mir stand. Er sagte immer: Ich lass dich nicht allein.“ Dieser Zusammenhalt trug Früchte. Als gebürtige Kölnerin zog Sigrun 2020 zu ihrem Roland nach Gleisdorf, im Juli 2022 feierte das Paar Hochzeit. Und auch die Intensivkrankenschwester behielt recht: Heute genießt Sigrun voller Stolz ihr Glück als Großmutter.

„Hätte man die Maschinen abgestellt …“

Heute blickt Sigrun mit einem ganz anderen Gefühl auf jene Jahre voller Schmerz, Operationen und Verzweiflung zurück. „Ich freue mich, dass ich all die schönen Dinge der letzten Jahre erlebt habe“, sagt sie. Ihre Hochzeit, den Schöckl, den sie als „ihren Berg“ bezeichnet und auf den sie oft hinaufgeht. Und nicht zuletzt die Möglichkeit, ihren Mut zum Weitermachen nun an diejenigen weiterzugeben, die ihn gerade selbst brauchen. 2025 erschien ihr autobiografisches Buch „Der Weg in die Vergangenheit zu meinem heutigen Ich“. „All die schönen Dinge wären nicht passiert, hätte man die Maschinen damals abgestellt.“

„Schande für die Gesellschaft“

Doch so sehr Sigrun den Grazer Hausberg auch in ihr Herz geschlossen hat, musste sie am Schöckl jedoch auch eine Begegnung verkraften, die sie nicht losließ. Als ein Kind auf ihr fehlendes Bein deutete, zog dessen Mutter es weg mit den Worten: „Schau da nicht hin, das ist eine Schande für unsere Gesellschaft.“ Für Sigrun ein Weckruf, aktiv gegen Ausgrenzung anzukämpfen. Denn sie wäre nicht sie, wenn sie dieses Erlebnis nicht dazu genutzt hätte, etwas Schönes daraus entstehen zu lassen.

„Ich habe mich entschieden“

Sigruns Kinderbuch „Lina und das Herz aus Mut“ sowie das Hörbuch „Die kleine Fledermaus Finja“ entstanden aus dieser Erfahrung. Diese Geschichten erzählen vom Mut, anders zu sein. Besonders persönlich: Sigrun hat alle Bilder für ihr Kinderbuch selbst mit Aquarell gemalt. Neben ihren Lesungen unterstützt sie außerdem Spendenaktionen für die Kinderkrebshilfe Steiermark. Ihr Schicksal hat ihr Credo geprägt: „Wenn dir das Leben Steine in den Weg legt, hast du zwei Möglichkeiten. Ich habe mich dazu entschieden, sie aus dem Weg zu räumen und weiterzugehen.“