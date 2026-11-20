Sonne, Schnee und stellenweise sogar gefrierender Regen: Das Wochenende bringt in der Steiermark einiges an Wetterwechseln. Besonders am Samstag zeigen sich große Unterschiede zwischen Norden und Süden.

Wer am Freitagvormittag, dem 20. November, in der Steiermark auf Sonnenschein hofft, braucht etwas Glück. Eine kräftige Westströmung bringt zahlreiche Wolken ins Land. Im Südosten und in einzelnen Tälern der Obersteiermark hält sich stellenweise Frühnebel. Immerhin bleibt es vielerorts trocken. Nur in der nördlichen Obersteiermark kann es etwas regnen oder ab 1.500 Metern schneien. „Dort sowie auf den Bergen bleibt es sehr windig“, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 7 bis 12 Grad.

Gefrierender Regen möglich

In der Nacht auf Samstag ändert sich die Wetterlage. Zunächst lockern die Wolken am Freitagabend noch etwas auf, ehe es von Norden her wieder zuzieht. In den frühen Morgenstunden erreichen Regen- und Schneeregenschauer die Obersteiermark. Die GeoSphere Austria warnt: „Örtlich ist auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen.“ Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis plus 2 Grad.

Hier scheint die Sonne

Am Samstag, dem 21. November, sorgt eine Kaltfront zunächst für unbeständiges Wetter. Bis zum mittleren Vormittag ziehen Regen- und Schneeschauer über die Obersteiermark. Auch im Mur- und Mürztal kann vereinzelt gefrierender Regen auftreten. Danach wird es vielerorts freundlicher, nur im Bezirk Liezen kann es weiterhin trüb bleiben. Besonders gute Aussichten gibt es dagegen im Südosten: „Im Südosten überwiegt dank Nordföhn den ganzen Tag der Sonnenschein“, so die Meteorologen. Dort wird es mit Höchstwerten von bis zu 12 Grad auch am mildesten. Insgesamt erreichen die Temperaturen 4 bis 12 Grad, dazu weht mäßiger, in höheren Lagen auch starker Nordwestwind.

Sonntag wird kühler

Wer am Sonntag, 22. November, noch etwas Sonne genießen möchte, sollte die ersten Stunden des Tages nutzen. Danach ziehen von Westen zunehmend dichte Wolken über die Steiermark. „Gegen Abend fängt es vom Oberen Murtal bis in den Süden zu regnen an“, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. Gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück. In der Früh zeigt das Thermometer minus 3 bis plus 1 Grad, am Nachmittag werden nur noch 4 bis 7 Grad erreicht.