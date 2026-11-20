Eine 40-jährige Pflegerin soll im steirischen Murtal zwei pflegebedürftige Menschen finanziell ausgenutzt haben. Sogar in deren Testamenten soll sie als Alleinerbin stehen. Nun wurde die Frau festgenommen.

Eine 40-jährige Pflegerin soll im Murtal zwei pflegebedürftige Personen finanziell ausgenutzt und sich in deren Testamenten als Alleinerbin eingesetzt haben.

Eine 40-jährige Pflegerin soll im Murtal zwei pflegebedürftige Personen finanziell ausgenutzt und sich in deren Testamenten als Alleinerbin eingesetzt haben.

Eine 40-jährige Rumänin, die im Bezirk Murtal wohnt, steht im Verdacht, über Jahre hinweg zwei pflegebedürftige Personen finanziell ausgenutzt zu haben. Zwischen Oktober 2019 und April 2026 soll sie während ihrer Tätigkeit als Pflegerin die Bankomatkarten einer 70-jährigen Frau und eines 68-jährigen Mannes für eigene Zwecke verwendet haben. Laut Landespolizeidirektion Steiermark soll sie damit unter anderem in Bekleidungsgeschäften eingekauft und Bargeld behoben haben. Die Ermittler vermuten, dass die Frau das Geld für sich selbst verwendete und sich dadurch eine zusätzliche Einnahmequelle schuf. Beide Personen waren körperlich schwer beeinträchtigt und auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

Angehörige schlugen Alarm

Ins Rollen kamen die Ermittlungen erst nach dem Tod der 70-Jährigen. Bei der Nachlassregelung bemerkten Angehörige Unstimmigkeiten und erstatteten Anzeige. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass die 40-Jährige auch einen 68-jährigen Mann im Bezirk Murtal auf ähnliche Weise ausgenutzt haben dürfte.

Als Alleinerbin eingesetzt

Doch bei den Bankomatbehebungen und Einkäufen soll es nicht geblieben sein. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, steht die Frau außerdem im Verdacht, „die Hilflosigkeit der beiden Personen durch Manipulation, Täuschung und falsche Versprechungen ausgenutzt zu haben“. Dadurch dürfte sie erreicht haben, in beiden Testamenten als Alleinerbin eingesetzt zu werden. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass sie besonders geschützte Urkunden gefälscht hat. Ein Schenkungsvertrag im Zusammenhang mit einem Wohnhaus konnte bereits rückgängig gemacht werden. „Der bislang bekannte Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro“, so die Polizei.

Frau wurde festgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde die 40-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Bei der Festnahme stellten die Ermittler unter anderem mehrere Datenträger sicher. Damit ist der Fall allerdings noch nicht abgeschlossen. Wie die Polizei mitteilt, dauern „die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tathandlungen“ an.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Deshalb richtet sich die Polizei nun auch an mögliche weitere Betroffene. „Mögliche weitere Geschädigte der Tatverdächtigen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Knittelfeld (059133/6310) in Verbindung zu setzen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.