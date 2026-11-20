Nach der Messerattacke auf einen 18-Jährigen in Irdning (Bezirk Liezen) gibt es eine überraschende Wende: Der bisher inhaftierte 21-Jährige wurde freigelassen. Stattdessen sitzt nun ein 16-Jähriger in Haft.

Nach der Messerattacke in Irdning gibt es eine überraschende Wende: Ein 21-Jähriger wurde aus der Untersuchungshaft entlassen, stattdessen wurde ein 16-Jähriger festgenommen.

Nach der Messerattacke in Irdning gibt es eine überraschende Wende: Ein 21-Jähriger wurde aus der Untersuchungshaft entlassen, stattdessen wurde ein 16-Jähriger festgenommen.

Nach der Messerattacke am Hauptplatz in Irdning am 31. Oktober 2026 gibt es neue Entwicklungen. Damals wurde ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung durch zwei Messerstiche schwer verletzt. Zunächst geriet ein 21-Jähriger unter dringenden Tatverdacht und wurde in Untersuchungshaft genommen. Doch eine Tatrekonstruktion am Donnerstag, dem 19. November 2026, brachte eine Wende in dem Fall.

Aussagen widersprechen sich

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark nun mitteilt, wurde die Tat auf gerichtliche Anordnung rekonstruiert. Dabei kam es zu neuen Widersprüchen. „Bei einer gerichtlich angeordneten Tatrekonstruktion am Donnerstag, 19. November 2026, kam es zu widersprüchlichen Aussagen des weiteren 16-jährigen Tatverdächtigen und von Zeugen“, heißt es seitens der Polizei. Diese Widersprüche hatten unmittelbare Folgen für die beiden Tatverdächtigen.

21-Jähriger enthaftet

„Dafür der 16-jährige weitere Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben festgenommen“, so ein Teil der aktuellen Polizeimitteilung. Zuvor war der 21-Jährige noch an Ort und Stelle aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Damit hat sich die Situation für die beiden jungen Männer grundlegend verändert. Was genau bei der Tatrekonstruktion ausgesagt wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Was geschah am 31. Oktober?

Die Messerattacke ereignete sich am Samstag, dem 31. Oktober 2026, gegen 23.20 Uhr am Hauptplatz in Irdning. Dort waren ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus dem Bezirk Liezen, zunächst in einen verbalen Streit geraten. In weiterer Folge soll der 16-Jährige den 18-Jährigen körperlich angegriffen haben. Während der Auseinandersetzung näherte sich auch ein 21-jähriger Bekannter des Jugendlichen. Laut den damaligen Polizeiangaben stand dieser im dringenden Verdacht, den 18-Jährigen von hinten mit einem Klappmesser attackiert und ihm zwei Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Messer sichergestellt

Nach der Attacke entfernten sich die beiden Verdächtigen vom Tatort. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Sein Zustand wurde damals von der Polizei als stabil beschrieben. Auch das mutmaßliche Tatmesser konnten die Ermittler sicherstellen. Es war nach der Auseinandersetzung in einem Abwasserkanal entsorgt worden. Während der 21-Jährige zunächst in die Justizanstalt Leoben eingeliefert wurde, war der 16-Jährige damals auf freiem Fuß angezeigt worden. Nach der jüngsten Tatrekonstruktion wurde nun der 16-Jährige festgenommen. Für beide gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.