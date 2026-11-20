Frauen sind im steirischen Landesdienst in der Mehrheit, bei den höchsten Gehältern sieht es jedoch anders aus. Der neue Personalbericht zeigt auch, wie alt die Beschäftigten sind und wer Teilzeit arbeitet.

Rund 53 Prozent der steirischen Landesbediensteten sind Frauen. Unter den 1.000 Beschäftigten mit den höchsten Bezügen liegt ihr Anteil allerdings nur bei 39 Prozent.

Rund 53 Prozent der steirischen Landesbediensteten sind Frauen. Unter den 1.000 Beschäftigten mit den höchsten Bezügen liegt ihr Anteil allerdings nur bei 39 Prozent.

Wie viele Menschen arbeiten eigentlich für das Land Steiermark? Darauf gibt der neue Personalbericht 2026 eine Antwort. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 waren insgesamt 7.737 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst beschäftigt. Rund 53 Prozent davon sind Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 44,4 Jahren. Besonders viele Beschäftigte sind zwischen 50 und 59 Jahre alt. Gleichzeitig steigt die Zahl der 25- bis 39-Jährigen. Durch bevorstehende Pensionierungen und notwendige Nachbesetzungen dürfte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen.

Jeder Vierte in Teilzeit

Auch bei den Dienstverhältnissen zeigt der Bericht deutliche Unterschiede. Insgesamt arbeiten 75 Prozent der Landesbediensteten in Vollzeit. Bei den Frauen sind hingegen 40 Prozent teilzeitbeschäftigt, bei den Männern nur neun Prozent. Zudem gibt es immer weniger Beamtinnen und Beamte. Der Bericht weist 6.362 Vertragsbedienstete und 1.152 Beamtinnen und Beamte aus. Hinzu kommen unter anderem 145 Lehrlinge und 284 Personen in geschützten Beschäftigungsverhältnissen.

Frauen in Führungspositionen

Frauen sind nicht nur insgesamt in der Mehrheit, sondern auch in Führungspositionen vertreten. Ab der Ebene der Bereichsleitungen sind 43 Prozent der Führungsstellen im Amt der Landesregierung, in den Bezirkshauptmannschaften und der Agrarbezirksbehörde weiblich besetzt. Auch die Landesamtsdirektion wird seit 2020 von einer Frau geleitet. Bei den höchsten Gehältern zeigt sich allerdings ein anderes Bild: Unter den 1.000 Landesbediensteten mit den höchsten Bezügen beträgt der Frauenanteil lediglich 39 Prozent. Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass Frauen bei der Ausbildung stark vertreten sind. Von den Beschäftigten mit Hochschulabschluss sind 59 Prozent weiblich.

Unterschiede beim Gehalt

Wie viel Frauen und Männer verdienen, hängt laut Bericht unter anderem vom jeweiligen Aufgabenbereich ab. In Leitungsfunktionen liegt das mittlere Einkommen von Frauen um 1,6 Prozent unter jenem der Männer. Im Bereich der Fachdienste verdienen Frauen im mittleren Vergleich hingegen geringfügig mehr. Auch zwischen den einzelnen Funktionsgruppen gibt es Unterschiede. Als Gründe nennt der Bericht unter anderem den höheren Teilzeitanteil bei Frauen sowie ältere männliche Führungskräfte, die bereits länger in höhere Gehaltsstufen aufgestiegen sind. Durch bevorstehende Pensionierungen könnte sich dieses Bild künftig verändern.

Bericht beschlossen

Beschlossen wurde der Personalbericht am Donnerstag, dem 19. November 2026, von der Steiermärkischen Landesregierung. Als Nächstes wird er im zuständigen Ausschuss und im Landtag behandelt. Landeshauptmann Mario Kunasek hebt besonders den Zuwachs bei den jüngeren Beschäftigten hervor. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom betont wiederum die zunehmende Beteiligung von Frauen in Führungspositionen. Der Bericht enthält darüber hinaus weitere Zahlen, etwa zu Krankenständen, Karenzen und zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Der vollständige Personalbericht 2026 ist online abrufbar.