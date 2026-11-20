Wohin mit dem Öl nach dem Schnitzelbraten? In der Steiermark kannst du es jetzt bei teilnehmenden SPAR-Märkten abgeben. Dafür gibt es sogar einen Bon, den du beim Einkauf einlösen kannst.

Nach dem Schnitzelbraten bleibt oft gebrauchtes Öl in der Pfanne zurück. Doch wohin damit? In der Steiermark gibt es dafür eine Möglichkeit, die sich mit dem nächsten Einkauf verbinden lässt. SPAR und Münzer Bioindustrie setzen auf Sammelautomaten für Altspeiseöl. Diese stehen an teilnehmenden SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Standorten und nehmen gebrauchtes Speiseöl aus privaten Haushalten entgegen. Das gesammelte Öl wird anschließend aufbereitet und für die Herstellung von Biodiesel genutzt.

So funktioniert es

Wer sein altes Speiseöl abgeben möchte, muss zu Hause nur wenige Schritte beachten. Zunächst muss das Öl vollständig abkühlen. Danach kann es in eine leere Kunststoffflasche oder einen geeigneten Kanister gefüllt werden. Wichtig ist, das Gefäß gut zu verschließen. Beim nächsten Einkauf wird das Öl zum Sammelautomaten mitgenommen und dort entleert. Die Flasche oder der Kanister kann anschließend erneut verwendet werden. Glasbehälter sind für die Sammlung nicht geeignet. Zu beachten sind außerdem die Hinweise direkt am jeweiligen Automaten.

Dafür gibt es Geld

Wer sein gebrauchtes Speiseöl abgibt, erhält dafür einen Vergütungsbon. Dieser kann anschließend an der Kassa eingelöst werden. Wie hoch die Vergütung ausfällt, hängt von den Bedingungen am jeweiligen Standort ab. Welche Märkte an der Sammlung teilnehmen, zeigt eine Online-Standortübersicht. SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer erklärt dazu: „Wir möchten unseren Kund:innen praktikable Lösungen bieten, um die Sammlung und Verwertung von Altspeiseöl einfach in den Alltag zu integrieren. Die Altspeiseöl-Sammelautomaten sind ein Beispiel dafür, wie einfach Kreislaufwirtschaft funktionieren kann“.

Öl nicht wegschütten

Das gebrauchte Speiseöl sollte jedenfalls nicht im Ausguss landen. Denn Öl- und Fettablagerungen können Rohre und Kanäle verstopfen. Die Folge können aufwendige Reinigungsarbeiten sein. Wird das Öl hingegen getrennt gesammelt, kann es weiterverarbeitet werden. Münzer Bioindustrie übernimmt dabei die Sammlung und Aufbereitung des Altspeiseöls. Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, erklärt: „Für uns ist gebrauchtes Speiseöl der Ausgangspunkt für die Herstellung von Biodiesel. Damit wir diesen Rohstoff nutzen können, muss er aber zuerst bei uns ankommen. Genau hier setzt die Zusammenarbeit mit SPAR an: Sie bringt die Sammlung dorthin, wo die Menschen ohnehin regelmäßig sind – zum Einkauf“. Weitere Informationen und die teilnehmenden Standorte findest du unter www.spar.at/altspeiseoelmuenzer.com.