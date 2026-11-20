Mit der Punschzeit steigt auch die Gefahr auf steirischen Straßen. Im Dezember 2025 nahm der Anteil der Alko-Unfälle zu. Heuer gab es bereits 269 Verletzte und vier Todesopfer. Der VCÖ warnt.

Die Punsch- und Glühweinzeit steht vor der Tür. Doch gerade jetzt ist im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten. Wie eine aktuelle Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ zeigt, stieg der Anteil der Alko-Unfälle in der Steiermark im Dezember 2025 auf 10,2 Prozent. Im Jahresdurchschnitt lag dieser bei 9 Prozent. Auch die Zahlen aus dem heurigen Jahr zeigen, wie gefährlich Alkohol am Steuer ist. Allein im ersten Halbjahr 2026 ereigneten sich in der Steiermark 219 Alko-Unfälle, bei denen 269 Menschen verletzt wurden und vier ums Leben kamen.

Punsch oft unterschätzt

Besonders tückisch ist laut VCÖ die Süße von Punsch, durch die seine Wirkung häufig unterschätzt wird. Hinzu kommt, dass der Alkoholgehalt von Punschstand zu Punschstand stark variieren kann. Schon geringe Mengen Alkohol erhöhen das Unfallrisiko deutlich. Bereits bei 0,5 Promille ist es doppelt so hoch, bei 1,0 Promille steigt es auf das Siebenfache. Bei zwei Promille ist das Unfallrisiko sogar 35-mal so hoch. Alkohol verlangsamt außerdem die Reaktion und verlängert dadurch den Anhalteweg. „Die Devise ‚Don’t drink and drive‘ ist unbedingt zu beherzigen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Große Unterschiede

Wie unterschiedlich die Situation innerhalb der Steiermark ist, zeigt ein Blick auf die Bezirke. Den höchsten Anteil an Alko-Unfällen verzeichnete 2025 der Bezirk Deutschlandsberg mit 13,9 Prozent. Dort kam es zu 36 Alko-Unfällen mit 42 Verletzten. Dahinter folgten die Südoststeiermark mit 12,9 Prozent und Hartberg-Fürstenfeld mit 12,5 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil im Bezirk Murau mit 4,5 Prozent, gefolgt von Graz mit 5,4 Prozent. Insgesamt verloren in den vergangenen fünfeinhalb Jahren 39 Menschen bei Alko-Unfällen in der Steiermark ihr Leben, weitere 3.303 wurden verletzt.

„Gute Freunde greifen ein und schauen nicht weg“

Um Alko-Unfälle zu verhindern, setzt die Exekutive auch auf Kontrollen. Im Vorjahr wurden in der Steiermark insgesamt 277.867 Alko-Kontrollen durchgeführt. Bei 4.572 davon kam es laut Innenministerium zu einer Anzeige. Doch nicht nur die Polizei kann zur Verkehrssicherheit beitragen. Auch Freunde sind gefragt, wenn jemand nach dem Alkoholkonsum noch ins Auto steigen möchte. „Gute Freunde greifen ein und schauen nicht weg“, erinnert der VCÖ.

Sicher nach Hause

Wer einen Weihnachtsmarkt besucht oder bei einer Feier Alkohol trinkt, sollte nach Empfehlung des VCÖ möglichst auf Bus, Bahn oder Anrufsammeltaxis zurückgreifen. Gerade in den Regionen sei es wichtig, diese Angebote weiter auszubauen. Auch sichere Geh- und Radwege können Unfälle verhindern. Denn immer wieder kommt es laut VCÖ zu Unfällen, wenn Menschen nachts mangels Gehweg am Rand einer Freilandstraße nach Hause gehen. „Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot macht unsere Mobilität nicht nur umweltverträglicher, sondern auch sicherer“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.