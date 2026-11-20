Der steirische Schlagzeuger Peter Lenz ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Noch Anfang Oktober stand er gemeinsam mit Oliver Mally im Grazer „Tubes“ auf der Bühne. Nun trauern seine Bandkollegen mit bewegenden Worten um ihn.

Die steirische Musikszene hat einen außergewöhnlichen Musiker verloren. Peter Lenz, Schlagzeuger, Komponist und langjähriger Weggefährte des Bluesmusikers Oliver Mally, ist am Freitag, dem 20. November 2026, im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Wie sein Bandkollege Peter Schneider auf Facebook bekannt gab, war Lenz bereits seit längerer Zeit schwer krank. Besonders berührend: Erst am 4. Oktober standen die Musiker noch gemeinsam im Grazer Musiklokal „Tubes“ auf der Bühne. Nun nehmen seine Freunde mit sehr persönlichen Worten Abschied.

„Ich bin absolut untröstlich“

Oliver Mally, mit dem Peter Lenz über Jahre musikalisch verbunden war, zeigt sich vom Tod seines Freundes tief getroffen. „I am absolutely heartbroken“, schreibt der bekannte steirische Bluesmusiker auf Facebook. Lenz sei für ihn weit mehr als ein Kollege gewesen. Mally bezeichnet ihn als „my brother from another mother“ und erinnert an einen herzlichen, starken und zugleich bescheidenen Menschen. Seine Gedanken gelten nun besonders der Familie des Verstorbenen, seinen Eltern, Brüdern und seiner Ehefrau Violeta. „Safe travels, Peter – der Himmel wurde beschenkt – in Liebe – dein Freund Oliver“, schreibt Mally zum Abschied.

Letzter gemeinsamer Auftritt in Graz

Auch Gitarrist Peter Schneider, der gemeinsam mit Lenz in der „Sir“ Oliver Mally Group spielte, hat sich mit einer bewegenden Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt. Er veröffentlichte ein Video vom letzten gemeinsamen Konzert am 4. Oktober 2026 im Grazer „Tubes“. Dazu erzählt er eine kleine Begebenheit, die durch den Tod seines Freundes eine besondere Bedeutung bekommen hat. Bei diesem Auftritt saß Lenz erstmals direkt neben Schneider und nicht wie sonst hinter den anderen Musikern. „Wir haben noch ausgemacht, dass wir das jetzt immer so machen“, erinnert sich der Gitarrist. Die beiden verband auch musikalisch eine besondere Nähe. Vor allem bei langsamen Bluesstücken habe das Zusammenspiel für Schneider manchmal beinahe etwas Magisches gehabt. Als musikalischen Abschied wählte er Oliver Mallys Stück „Black River“. Es stehe auch für die Hoffnung, die seine Freunde bis zuletzt für den schwer kranken Musiker hatten.

Von der Südoststeiermark nach New York

Peter Lenz wurde am 19. Juli 1987 in Bad Radkersburg geboren und wuchs in Straden in der Südoststeiermark auf. Schon früh begann er Schlagzeug zu spielen und entwickelte eine große Leidenschaft für Jazz. Sein musikalischer Weg führte ihn von der Kunstuniversität Graz über Rotterdam bis nach New York. An der renommierten Manhattan School of Music vertiefte er seine Ausbildung in Schlagzeug und Komposition. Dort knüpfte er internationale Kontakte und entwickelte eigene musikalische Projekte. Mit seiner Formation „Lithium“ verband er Jazz mit Elementen aus Rock und zeitgenössischer Musik. Einen besonderen Erfolg feierte er mit „Breathe – Music for Large Ensembles“. Für dieses Projekt versammelte er internationale Musiker in New York, komponierte die Stücke selbst und leitete das Orchester. 2024 wurde die Musik auch in der Steiermark präsentiert. Trotz seiner internationalen Tätigkeit blieb Lenz seiner Heimat verbunden. Er engagierte sich als Kapellmeister der Marktmusikkapelle Straden und war auch in der musikalischen Ausbildung tätig.

Ein Musiker, der weit mehr als den Rhythmus vorgab

In der „Sir“ Oliver Mally Group war Lenz für seine besondere Art des Schlagzeugspiels bekannt. Er verstand sein Instrument nicht nur als rhythmische Begleitung, sondern als eigenständige musikalische Stimme. Mally würdigte ihn bereits in einem früheren Interview als außergewöhnlichen Schlagzeuger, der auch Bluesstücke mit viel Gespür und musikalischer Offenheit gestalte. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, bei seinen musikalischen Weggefährten, in der heimischen Jazz- und Bluesszene und vor allem bei den Menschen, die ihm persönlich nahestanden.