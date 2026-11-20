Seit dem 8. November fehlt von Martin D. (39) aus Raaba-Grambach im Bezirk Graz-Umgebung jede Spur. Polizei, Feuerwehren, Suchhundestaffeln und zahlreiche Freiwillige haben in den vergangenen Tagen versucht, den Vermissten zu finden. Auch 5 Minuten berichtete bereits mehrfach über die groß angelegten Suchaktionen. Doch bislang gibt es keine Gewissheit darüber, wo sich der 39-Jährige aufhält. Nun hat 5 Minuten exklusiv mit seiner Familie gesprochen. Die Angehörigen nennen ihn liebevoll „Marty“. Sie erzählen von der enormen Hilfsbereitschaft, aber auch von ihrer zunehmenden Ratlosigkeit. Vor allem haben sie eine Bitte an die Bevölkerung.

©Privat Jeder Hinweis zum vermissten Martin D. zählt.

„Man hat bis dato nichts von ihm gefunden, wirklich gar nichts“

Es ist ein Satz, der deutlich macht, wie belastend die vergangenen Tage für Martys Familie waren. Trotz der intensiven Suche fehlt weiterhin ein entscheidender Hinweis. „Man hat bis dato nichts von ihm gefunden, wirklich gar nichts“, erzählt ein Familienmitglied exklusiv im Gespräch mit 5 Minuten. Dabei haben sich mittlerweile unzählige Menschen an der Suche beteiligt. Nach Angaben der Angehörigen waren zeitweise rund 100 Freiwillige unterwegs. Auch Polizei, Suchhunde und Drohnen kamen zum Einsatz, 5 Minuten hat bereits berichtet: Wo ist Martin (39)? Großsuche mit Hubschrauber und Booten bei Graz. Die Polizeiinspektion Raaba sei sehr bemüht, schildert die Familie. Nach ihren Angaben ist inzwischen auch das österreichische Bundeskriminalamt in den Fall eingebunden. Besonders bewegt sind die Angehörigen davon, wie viele Menschen sich in ihrer schwierigen Situation an ihre Seite stellen. „Ich bin berührt von den vielen Menschen, die uns helfen, Marty zu finden“, erzählt seine Familie. Freunde, Verwandte und Bekannte unterstützen die Suche seit Tagen. Doch trotz dieser großen Hilfsbereitschaft fehlt nach wie vor eine konkrete Antwort auf die Frage, was mit Martin passiert ist.

©Privat Besonders Menschen aus Fernitz und Kalsdorf bitten sie, noch einmal genau zu überlegen, ob sie am Abend des 8. November oder in der darauffolgenden Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben.

Was geschah nach der Busfahrt am 8. November?

Am Sonntagabend, dem 8. November, war Martin nach Angaben seiner Familie mit Freunden unterwegs. Später nahm er den Bus der Linie 510. Er wurde zuletzt in Fernitz um 22:42 Uhr an der Endstation am Erzherzog Johann Platz gesehen. Hinweise auf seinen weiteren Weg führten in den Raum Fernitz. Dort verliert sich seine Spur. Zuletzt beschäftigten die Einsatzkräfte insbesondere Hinweise aus Fernitz und Kalsdorf. Auch die Ortung seines Mobiltelefons spielte bei der Suche eine wichtige Rolle. Der genaue letzte Standort ist anhand der bisher vorliegenden Informationen allerdings nicht eindeutig geklärt. Bereits in den vergangenen Tagen hatten speziell ausgebildete Suchhunde eine Geruchsspur aufgenommen. Diese führte über mehrere Kilometer in ein Gebiet, das auch bei den Ermittlungen zum letzten Handysignal eine Rolle spielte. Daraufhin suchten Einsatzkräfte nicht nur in Waldstücken, sondern auch entlang der Mur und auf einer Flussinsel. Trotz der umfangreichen Maßnahmen konnte Martin nicht gefunden werden. Was nach der Busfahrt tatsächlich geschah und ob Martin möglicherweise noch mit einer anderen Person unterwegs war, ist weiterhin offen.

©Privat Bei einer aktuellen Sichtung kann der Polizeinotruf 133 verständigt werden. Hinweise können auch an die Suchinitiative „Österreich findet euch“ weitergegeben werden.

Familie bittet Menschen in Fernitz und Kalsdorf um Hilfe

Nun wenden sich die Angehörigen direkt an die Öffentlichkeit. Besonders Menschen aus Fernitz und Kalsdorf bitten sie, noch einmal genau zu überlegen, ob sie am Abend des 8. November oder in der darauffolgenden Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben. „Bitte meldet euch, wenn ihr irgendetwas gefunden oder gesehen habt“, lautet der eindringliche Appell der Familie. Eine besondere Bitte richtet sich an Menschen, die Überwachungskameras an ihren Häusern oder Grundstücken haben. Sie sollen vorhandene Aufnahmen aus dem betreffenden Zeitraum noch einmal durchsehen. Möglicherweise ist darauf Martin zu erkennen. Vielleicht gibt es aber auch Hinweise auf eine andere Person, mit der er unterwegs gewesen sein könnte. Auch wer einen blauen Rucksack, ein Mobiltelefon oder andere Gegenstände entdeckt hat, die mit dem Verschwinden in Verbindung stehen könnten, soll die Polizei oder den Verein Österreich findet euch verständigen. Für die Familie zählt jede noch so kleine Beobachtung. Denn nach fast zwei Wochen ist sie an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht mehr weiß, wo sie noch suchen soll. „Wir sind aber auch an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht mehr weiterwissen und uns direkt an die Bevölkerung wenden“, schildern die Angehörigen ihre Situation.

So wird Martin, genannt „Marty“, beschrieben

Damit möglichst viele Menschen den Vermissten erkennen können, hat die Familie gegenüber 5 Minuten weitere Einzelheiten genannt. Martin ist etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und athletisch und wiegt rund 75 Kilogramm. Er hat dunkle, grau meliert Haare und einen Vollbart. Besonders auffällig seien seine strahlend blauen Augen. Er spricht fließend Deutsch, allerdings mit einem irischen Akzent. Am Abend seines Verschwindens trug er laut Familie eine grüne Jacke mit grauen Ärmeln, einen Spurs Hoodie, eine dunkle Jeans und schwarze Barfuß-Sneaker. Außerdem hatte er einen blauen Rucksack bei sich. Die Angehörigen bitten darum, auch scheinbar unwichtige Hinweise weiterzugeben. Wer Martin gesehen hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, soll sich an die Polizei wenden. Bei einer aktuellen Sichtung kann der Polizeinotruf 133 verständigt werden. Hinweise können auch an die Suchinitiative „Österreich findet euch“ weitergegeben werden. Die Familie hofft, dass sich durch den öffentlichen Aufruf endlich ein neuer Anhaltspunkt ergibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert