Auf der B64 zwischen St. Ruprecht an der Raab und Unterfladnitz kam es am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber landete auf der Straße. Die B64 musste gesperrt werden.

Zwischen St. Ruprecht an der Raab und Unterfladnitz waren mehrere Fahrzeuge am Freitagnachmittag auf der B64 in einen Auffahrunfall verwickelt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 12 wurde alarmiert und landete direkt auf der Bundesstraße. Für die Dauer des Einsatzes musste die B64 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen verletzt. Der Rettungshubschrauber musste letztlich aber niemanden ins Krankenhaus fliegen.

Unfall auf der B64: Drei Fahrzeuge beteiligt?

Nach ersten Informationen dürfte sich der Unfall zwischen dem Lokal Kebap Tas und dem Flugplatz ereignet haben. Demnach soll eine Fahrzeugpanne dem Zusammenstoß vorausgegangen sein. Insgesamt dürften drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Wie genau es zu dem Auffahrunfall kam, ist bislang allerdings nicht abschließend geklärt. Aufgrund der zunächst unklaren Verletzungssituation wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert. Dieser landete unmittelbar auf der B64, weshalb der Verkehr in beiden Richtungen unterbrochen werden musste.

Mehrere Verletzte, aber kein Transport mit Hubschrauber

Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen verletzt. Der Rettungshubschrauber musste letztlich aber niemanden ins Krankenhaus fliegen. Nach den bisher vorliegenden Informationen war auch keine weitere notärztliche Versorgung notwendig. Die Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab und Kühwiesen rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften aus. Auch das Rote Kreuz und die Polizei standen im Einsatz. Für die Bergung der Unfallfahrzeuge wurde zudem ein Abschleppunternehmen angefordert. Die Sperre der B64 führte während des Rettungseinsatzes zu Verkehrsbehinderungen.