Die Hochsteiermark ist die nordöstlichste Region der Steiermark und erstreckt sich von Bruck an der Mur und Kapfenberg über die Waldheimat bis zum Steirischen Semmering, vom Naturpark Mürzer Oberland bis ins Mariazellerland.

In ihrer Mitte erhebt sich das Hochschwabmassiv. Vier Jahreszeiten kennt man überall, in der Hochsteiermark sind es fünf. Denn der Advent hat hier seinen ganz besonderen Platz im Jahreslauf. Unter dem Motto „Ein Gefühl. Tausend Lichter. Unvergessliche Momente.“ laden mehr als 40 Adventmärkte und Veranstaltungen dazu ein, die Vorweihnachtszeit zu genießen. Vom kleinen, vereinsgeführten Dorfadvent bis zum Mariazeller Advent, Österreichs größtem traditionellen Weihnachtsmarkt.

Mariazeller Advent und Lichterzauber auf der Bürgeralpe

Ein Höhepunkt in der hochsteirischen Adventzeit ist der Mariazeller Advent, der von 19. November bis 20. Dezember 2026 an fünf Wochenenden stattfindet. Rund um die Basilika erwarten die Gäste Kunsthandwerk, Konzerte in der Basilika, Mariazeller Lebkuchen und regionale Spezialitäten. Über dem Hauptplatz hängt der weltweit größte Adventkranz mit 24 Kerzen. Die Mariazeller Bürgeralpe verwandelt sich in eine beleuchtete Winterwelt: Der Lichterzauber ist sogar bis 6. Februar 2027 bequem mit der Seilbahn erreichbar ist, Tickets und Zeitfenster lassen sich vorab online buchen. Wer nach Weihnachten noch Marktstimmung genießen möchte, kann den Mariazeller Neujahrsmarkt bis 5. Jänner besuchen und mit dem Lichterzauber verbinden.

Panoramawagen im Advent – Genuss auf Schiene

Von St. Pölten entspannt und ohne Parkplatzsuche mit der Mariazellerbahn zum Mariazeller Advent. Täglich stehen mehrere Zugverbindungen zur Verfügung. Besonders gemütlich reist es sich im Panoramawagen, der an den Adventwochenenden und am 8. Dezember mit Frühstück, Adventschmankerln und herrlichen Ausblicken lockt.

Vom Kunsthandwerksadvent bis zum Bergadvent

Ganz dem traditionellen Kunsthandwerk widmet sich der Advent im Stift Neuberg. Von der Glasbläserei bis zu Topferei. Auf Burg Oberkapfenberg öffnet der Adventzauber von 27. bis 29. November seine Tore. Der Jagdliche Advent in Turnau mit Jagdhornbläsern und “Wilder Straßenküche” feiert am 28. und 29. November sein 20-jähriges Jubiläum. Hoch hinaus geht es beim Bergadvent am Stuhleck auf rund 1.640 Metern Seehöhe (11.–13. und 18.–20. Dezember). Laternenwald, Krippenschnitzerei und Wichtelwerkstatt begleiten den Advent am Berg. Dank der Bergbahn ist der Markt auch ohne Ski erreichbar. Ein Tipp ist die Himmelreichweihnacht am Romantischen Bründlweg am Pogusch am 19. Dezember. Direkt vom Wirtshaus Steirereck aus kann man zu Fuß die Himmelreichkapelle erreichen, wo ORF-Moderatorin Petra Rudolf weihnachtliches vorbringt. Auch die Weihnachtsmärkte in Bruck an der Mur, sogar mit Eislaufplatz am Hauptplatz, Kapfenberg, Kindberg und Mürzzuschlag laden Besucher zum Bummeln und Verweilen ein.

Brauchtum und kulinarische Genüsse

Nikolausbesuche und traditionelle Perchtenumzüge gehören ebenso zur Adventzeit in der Hochsteiermark wie das Schifferlsetzen im Mariazellerland. Dieser Brauch wurde 2024 in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Am 5. Dezember stellen Kinder selbst gebastelte Papierboote vor die Türen von Verwandten und Nachbarn, die am Nikolaustag mit Süßigkeiten gefüllt wieder abgeholt werden. Für kulinarische Genüsse sorgen traditionelle steirische Wirtshäuser und ausgezeichnete Haubenrestaurants. “Die gute Erreichbarkeit von Wien und Graz macht uns zum Ziel für einen Adventausflug oder ein verlängertes Winterwochenende. Wer länger bleibt, kann den Adventmarktbesuch mit Winterwanderungen, einem Skitag oder einem Museumsbesuch verbinden”, freut sich Ute Gurdet, Geschäftsführerin Tourismusverband Hochsteiermark.