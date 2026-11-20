Nach vielen Jahren verabschiedet sich der Freizeit- und Jugendclub Leibnitz vom Perchtenlauf. Laut Verein fehlt für Sonntag eine Zusage der Stadt. Der Lauf fällt dennoch nicht aus: Unter neuem Namen übernehmen andere Veranstalter.

Über viele Jahre hinweg hat der Freizeit- und Jugendclub Leibnitz den traditionellen Perchtenlauf organisiert und damit Tausende Menschen in die südsteirische Bezirkshauptstadt gelockt. Nun verabschiedet sich der Verein von seiner bisherigen Rolle. In einer Mitteilung an die Besucher erklärt der Vorstand, dass es für die diesjährige Veranstaltung am Sonntag, dem 22. November 2026, keine Zusage der Stadtgemeinde gegeben habe. Damit könne man den Perchtenlauf nicht mehr in der gewohnten Form fortführen. Ganz verschwinden wird das Brauchtumsspektakel allerdings nicht: Ein neues Organisationsteam übernimmt.

„Diese Entscheidung bedauern wir sehr“

Mit persönlichen Worten wendet sich der Freizeit- und Jugendclub an jene Menschen, die den Leibnitzer Perchtenlauf über Jahre begleitet haben. Für die diesjährige Veranstaltung habe man „keine Zusage seitens der Stadtgemeinde Leibnitz erhalten“, teilt der Vorstand mit. Damit sei es nicht mehr möglich, die langjährige Tradition wie bisher und mit der Unterstützung der Stadt fortzusetzen. Dass dieser Abschied dem Verein nicht leichtfällt, wird in der Mitteilung deutlich. Besonders die vielen Besucher, Helfer und Unterstützer hätten den Perchtenlauf über die Jahre geprägt. Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich für die gemeinsame Zeit und die jahrelange Treue. Zugleich richtet der Verein seine guten Wünsche an das neue Organisationsteam. Warum der bisherige Veranstalter keine Zusage erhielt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Nach der Pause 2025: Neue Veranstalter übernehmen

Bereits im vergangenen Jahr hatte 5 Minuten über die ungewisse Zukunft des Leibnitzer Perchtenlaufs berichtet, hier nachzulesen: Leibnitzer Perchtenlauf abgesagt: Hoffnung auf Comeback im nächsten Jahr. 2025 musste die Veranstaltung pausieren, weil dem bisherigen Organisationsteam nach eigenen Angaben die notwendigen Kapazitäten fehlten. Damals erklärte Vereinsobfrau Tina Muchitsch, dass die Vorbereitungen normalerweise bereits im März beginnen würden. Wegen der damaligen Gemeinderatswahl seien die organisatorischen Rahmenbedingungen jedoch lange unklar gewesen. Nun gibt es einen Neustart, allerdings unter anderen Voraussetzungen. Nicht mehr der Freizeit- und Jugendclub, sondern die Vereine „D’Grantigen Sulmteifln“ und „Wagna Teufel“ richten gemeinsam mit der Stadtgemeinde Leibnitz die Veranstaltung aus. Auch der Name ändert sich: Aus dem bisherigen Perchtenlauf wird der erste Leibnitzer Krampuslauf.

Bis zu 500 Krampusse am Sonntag erwartet

Für Sonntag, den 22. November, ist bereits ein umfangreiches Programm angekündigt. Rund 30 Gruppen aus der Steiermark haben sich nach Angaben der neuen Organisatoren angemeldet. Insgesamt werden etwa 450 bis 500 Teilnehmer erwartet. Bei entsprechendem Wetter hoffen die Veranstalter auf rund 10.000 Besucher. Der Eintritt ist kostenlos. Los geht es um 15 Uhr mit einem eigenen Kinderkrampuslauf. Um 17 Uhr startet anschließend der große Krampuslauf über den Leibnitzer Hauptplatz. Auch der Nikolaus soll dabei sein. Damit kehrt die Veranstaltung nach einem Jahr Pause in die Innenstadt zurück. Für viele langjährige Besucher wird sich allerdings einiges ändern: Nicht nur der Name ist neu, sondern auch die Menschen, die hinter der Organisation stehen.

Diese Straßensperren gelten am Sonntag

Wegen des Krampuslaufs wird es am Sonntag auch zu Verkehrsbehinderungen in der Leibnitzer Innenstadt kommen. Laut Stadtgemeinde ist die Strecke vom Kreisverkehr bei der Post in der Bahnhofstraße über den Hauptplatz bis zum Kreuzungsbereich mit der Kadagasse gesperrt. Auch mehrere angrenzende Straßen sind betroffen. Die Sperren gelten am 22. November von 5 bis 22 Uhr und umfassen auch die Auf- und Abbauarbeiten.