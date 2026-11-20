Erst vor wenigen Tagen sorgte Mayr-Melnhof mit dem geplanten Milliardenverkauf eines Großteils seiner Verpackungssparte für Schlagzeilen. Nun folgt die nächste einschneidende Nachricht aus dem Konzern: Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Verlust zwischen 270 und 340 Millionen Euro. Noch im Vorjahr hatte Mayr-Melnhof einen Gewinn von 77 Millionen Euro erzielt. Hinter dem erwarteten Minus stehen vor allem hohe Abschreibungen im Karton- und Papiergeschäft. Für die Steiermark ist die Entwicklung besonders interessant, denn in Frohnleiten betreibt Mayr-Melnhof eines seiner wichtigsten Werke.

Bis zu 300 Millionen Euro müssen abgeschrieben werden

Die neuen Zahlen gab der börsennotierte Konzern am Donnerstagabend, dem 19. November, bekannt. Demnach müssen Vermögenswerte voraussichtlich um 250 bis 300 Millionen Euro niedriger bewertet werden als bisher. Der Grund: Mayr-Melnhof geht davon aus, dass bestimmte Anlagen und Geschäftsbereiche künftig weniger Geld erwirtschaften werden als ursprünglich erwartet. Solche Wertminderungen schlagen sich unmittelbar in der Bilanz nieder. Allerdings bedeutet das nicht, dass dem Unternehmen durch die Abschreibungen tatsächlich 300 Millionen Euro vom Konto abfließen. Es handelt sich um eine buchhalterische Neubewertung. Hinzu kommen gestiegene Energiekosten, die insbesondere das Karton- und Papiergeschäft belasten. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll 2026 nur noch zwischen 300 und 320 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr waren es auf vergleichbarer Basis 395 Millionen Euro.

Wichtiger Standort in Frohnleiten

Besondere Bedeutung hat die Entwicklung auch für den steirischen Wirtschaftsstandort Frohnleiten. Dort produziert Mayr-Melnhof seit mehr als einem Jahrhundert Karton. Die Wurzeln des Werks reichen bis ins Jahr 1888 zurück. Heute zählt Frohnleiten zu den bedeutenden Produktionsstandorten des Konzerns. Nach Unternehmensangaben verfügt das Werk über eine jährliche Produktionskapazität von rund 570.000 Tonnen Recyclingkarton. 2023 wurde ein umfangreiches Modernisierungsprogramm abgeschlossen. Die angekündigten Wertminderungen betreffen die gesamte Sparte „Board & Paper“, zu der auch das Werk in Frohnleiten gehört. Ob und in welchem Umfang einzelne Standorte von den Abschreibungen betroffen sind, geht aus der aktuellen Mitteilung allerdings nicht hervor. Auch mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigten oder die Produktion in Frohnleiten wurden nicht bekannt gegeben.

Erst Milliardenverkauf, jetzt hohe Verluste

Die neue Verlustprognose kommt in einer Phase, in der Mayr-Melnhof seinen Konzern grundlegend umbauen will. Anfang November wurde bekannt, dass der US-Investor KPS Capital Partners die Mehrheit am Verpackungsgeschäft übernehmen soll. Die Sparte wurde bei der Vereinbarung mit insgesamt 2,4 Milliarden Euro bewertet. Nach Abschluss der Transaktion soll KPS 70 Prozent an der neuen Gesellschaft halten. Mayr-Melnhof behält zunächst 30 Prozent. Der Konzern erwartet aus dem Geschäft einen Nettozufluss von rund 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Die jetzt angekündigten Abschreibungen betreffen allerdings nicht die zum Teilverkauf vorgesehene Verpackungssparte, sondern das Karton- und Papiergeschäft, das künftig im Konzern verbleiben soll.

Aktie gerät nach Ankündigung unter Druck

An der Börse sorgten die neuen Zahlen bereits für eine deutliche Reaktion. Am Freitagvormittag verlor die Mayr-Melnhof-Aktie zeitweise mehr als sieben Prozent ihres Wertes. Auch Analysten sehen die Entwicklung kritisch. Während die Abschreibungen selbst keinen unmittelbaren Geldabfluss bedeuten, machen die gestiegenen Energiekosten und die niedrigeren Gewinnerwartungen die wirtschaftlichen Herausforderungen im Karton- und Papiergeschäft deutlich.